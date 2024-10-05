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Департамент имущественных отношений

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2024
Погром перед отъездом: в Омске федерация Шеметовых варварски разрушила помещения
5 октября, 03:46
Незаконно. Прокуратура пошла в суд из-за участков «Кедра» в парке 30-летия ВЛКСМ
26 июня, 06:35
С обременениями. Гостиницу-долгострой у омского «Телецентра» продают за 132 миллиона
6 июня, 08:14
Так и не достроили. Готовый на 10% магазин на Королева в Омске продают за миллион
4 апреля, 10:15
Мэр Томска Махиня возьмет к себе в заместители чиновницу из Омска
27 марта, 06:43
Владеет парковкой по соседству. Омич на 20 лет арендует разрушающийся доходный дом
Предприниматель Ислам Мехтиев также победил в торгах по аренде двухэтажных гаражей, расположенных в переулке Газетном.
16 февраля, 09:27
Продадут с торгов. У омской фирмы хотят забрать недостроенную гостиницу у Телецентра
23 января, 04:53
На фасаде трещина. Столетний дом в центре Омска отдают в аренду за 880 рублей в год
Два здания, признанные объектом культурного наследия, находятся в неудовлетворительном состоянии.
12 января, 04:36
2023
Остались от военных. В микрорайоне на окраине Омска сравняют с землей 26 строений
28 декабря 2023, 06:20
Подорожал на 180 тысяч. В Омске снова попытаются продать подвал в столетнем особняке
Предыдущие торги, проводившиеся полгода назад, признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
27 декабря 2023, 07:13
Мемориалу быть? Известны подробности конфликта ветеранов СВО со школой № 87 в Омске
13 декабря 2023, 11:42
Концессионный провал. В Омске никто не захотел реконструировать ДК имени Козицкого
Аукцион на заключение концессионного соглашения признали несостоявшимся.
20 октября 2023, 08:11
В Омске назначили нового заместителя мэра вместо Махини
Евгений Романин также возглавит департамент имущественных отношений администрации города.
3 октября 2023, 05:15
Разошлись мирно. В Омске отремонтируют разрушающийся столетний дом на Рабиновича
29 сентября 2023, 08:29
Парк «Зеленый остров» в Омске планируют передать в концессию частному бизнесу
10 сентября 2023, 03:48
В Омске ищут арендатора для гаража на 2-й Солнечной за 8,7 млн рублей в год
23 августа 2023, 07:42
Двухэтажный гараж омского кооператива «Дарина» на Рокоссовского продают за долги
23 июня 2023, 08:49
В Новоалександровке под Омском предлагают построить магазин рядом с кладбищем
25 мая 2023, 07:53
В департаментах мэрии Омска ищут заместителей директоров с зарплатой до 67 тысяч
Для соискателей обязателен опыт госслужбы не менее 2 лет.
5 мая 2023, 09:05
В Омске предприниматель Евгений Коновалов построит магазин на 28-й Северной
24 апреля 2023, 06:22

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