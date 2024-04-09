Больше не синий. Фасад здания на улице Ленина в Омске вернули в первоначальный вид

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Здание-памятник на Любинском проспекте вернулось в прежний вид после покраски в яркий цвет. Предприниматель Антон Назаренко решил обновить облик строения, в котором будет находиться его ресторан «NANA», но не согласовал свою задумку с мэрией.
Затея не понравилась ни омичам, ни администрации города. Сергей Шелест отрицательно отреагировал на изменение облика центральной улицы и уверил, что бизнесмен исправит ситуацию и вернет здание в привычный вид.
Фотографии фасада, заново покрашенного в бежевый цвет, опубликовал мэр Омска в своем телеграм-канале.
«Надеюсь, подобных прецедентов больше не повторится», — написал Шелест.