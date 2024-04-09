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Фасад здания на улице Ленина в Омске вернули в первоначальный вид

Больше не синий. Фасад здания на улице Ленина в Омске вернули в первоначальный вид

9 апреля 2024, 11:58
Фото: Город55

Фасад здания на улице Ленина в Омске вернули в первоначальный вид

Фасад здания на Любинском проспекте, который омский предприниматель покрасил в яркий цвет, снова стал бежевым.

Здание-памятник на Любинском проспекте вернулось в прежний вид после покраски в яркий цвет. Предприниматель Антон Назаренко решил обновить облик строения, в котором будет находиться его ресторан «NANA», но не согласовал свою задумку с мэрией.

Затея не понравилась ни омичам, ни администрации города. Сергей Шелест отрицательно отреагировал на изменение облика центральной улицы и уверил, что бизнесмен исправит ситуацию и вернет здание в привычный вид.

Фотографии фасада, заново покрашенного в бежевый цвет, опубликовал мэр Омска в своем телеграм-канале.

«Надеюсь, подобных прецедентов больше не повторится», — написал Шелест.
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Омский предприниматель окрасил здание своего ресторана на улице Ленина в синий цвет
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#Омск#Омская область#Памятник#Предприниматель#Ресторан#Новости#Исторический памятник#Ресторанное дело#Анастасия Баянова#Заведение
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