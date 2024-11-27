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Posted 27 ноября, 14:13

Published 27 ноября, 14:13

Modified 27 ноября, 14:13

Updated 27 ноября, 14:13

Иллюстрация

Кража баранов, плохая подготовка к зиме и престижные рестораны. Омск сегодня

27 ноября 2024, 14:13
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Двое омичей угодили в полицию после спланированной кражи баранов

Два омича решили выкрасть баранов из загона в деревне Северное Шербакульского района. Мужчины пробрались туда ночью, посадили скот в машину и выехали на трассу Шербакуль–Азово, где их остановили сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что омичи причастны к серии краж скота в соседних селах Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они похитили 42 барана на общую сумму 593 тысячи рублей.

Nissan забит баранами: двое омичей устроили ночную кражу скота
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Новость №2. Серышев отрицательно оценил подготовку Омска к наступлению холодов

Полпред президента в СФО Анатолий Серышев раскритиковал Омск за подготовку к зиме. Как рассказал мэр города Сергей Шелест, главной причиной такой оценки стали действия ТГК-11, так как в документе проверки Ростехнадзора говорится, что «Омск не готов к отопительному периоду исключительно по причине неготовности АО ТГК-11 в связи с неустранением замечаний».

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Новость №3. Рестораны Омска привлекли внимание винных экспертов

В России подвели итоги премии Russian Wine Awards, четыре омских ресторана получили награды за высокие результаты. Ресторан «Одно вино» стал победителем номинации «Лучшая карта винного бара» и «Лучшее предложение российских вин». «ФедяДичь» был признан лучшим в номинации «Лучшая оригинальная карта». «Осип Терлеев» получил награды «Лучшее предложение российских вин» и «Лучшая оригинальная карта». «Гурман» стал победителем в категориях «Лучшая классическая карта» и «Лучшее предложение российских вин».

«Вино как искусство»: за что омские рестораны получили престижные награды
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