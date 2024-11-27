Кража баранов, плохая подготовка к зиме и престижные рестораны. Омск сегодня

Два омича решили выкрасть баранов из загона в деревне Северное Шербакульского района. Мужчины пробрались туда ночью, посадили скот в машину и выехали на трассу Шербакуль–Азово, где их остановили сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что омичи причастны к серии краж скота в соседних селах Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они похитили 42 барана на общую сумму 593 тысячи рублей.