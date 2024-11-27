Кража баранов, плохая подготовка к зиме и престижные рестораны. Омск сегодня

Posted 27 ноября, 14:13
Published 27 ноября, 14:13
Modified 27 ноября, 14:13
Updated 27 ноября, 14:13
Новость №1. Двое омичей угодили в полицию после спланированной кражи баранов
Два омича решили выкрасть баранов из загона в деревне Северное Шербакульского района. Мужчины пробрались туда ночью, посадили скот в машину и выехали на трассу Шербакуль–Азово, где их остановили сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что омичи причастны к серии краж скота в соседних селах Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они похитили 42 барана на общую сумму 593 тысячи рублей.
Новость №2. Серышев отрицательно оценил подготовку Омска к наступлению холодов
Полпред президента в СФО Анатолий Серышев раскритиковал Омск за подготовку к зиме. Как рассказал мэр города Сергей Шелест, главной причиной такой оценки стали действия ТГК-11, так как в документе проверки Ростехнадзора говорится, что «Омск не готов к отопительному периоду исключительно по причине неготовности АО ТГК-11 в связи с неустранением замечаний».
Новость №3. Рестораны Омска привлекли внимание винных экспертов
В России подвели итоги премии Russian Wine Awards, четыре омских ресторана получили награды за высокие результаты. Ресторан «Одно вино» стал победителем номинации «Лучшая карта винного бара» и «Лучшее предложение российских вин». «ФедяДичь» был признан лучшим в номинации «Лучшая оригинальная карта». «Осип Терлеев» получил награды «Лучшее предложение российских вин» и «Лучшая оригинальная карта». «Гурман» стал победителем в категориях «Лучшая классическая карта» и «Лучшее предложение российских вин».