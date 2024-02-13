В центре Омска на месте популярной пиццерии откроется новое заведение

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Информация об этом появилась на его странице в социальной сети. Вместе с новостью о закрытии неаполитанской пиццерии «Пиццот» Антон Назаренко анонсировал открытие другого заведения, которое также является его проектом.
Теперь на месте пиццерии появится грузинское гранд-бистро «NANA», его основателями стали Антон Назаренко и шеф-повар из Тбилиси Мамия Джоджуа. Летом заведение также открылось на Иртышской набережной.
Отмечается, что «Пиццот» на Ленина продолжит работу до 19 февраля, после чего станет недоступен для посетителей. В городе останется лишь один ресторан сети — на улице Лермонтова.
Напомним, что пиццерия открылась по адресу улица Ленина, 7 в 2020 году. Ранее на этом месте располагался ресторан «География».