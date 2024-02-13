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В центре Омска на месте популярной пиццерии откроется новое заведение

13 февраля 2024, 11:57
Фото: 1MI
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В Омске на месте популярной пиццерии скоро появится новое заведение

О закрытии «Пиццот» на улице Ленина рассказал владелец ресторана Антон Назаренко.

Информация об этом появилась на его странице в социальной сети. Вместе с новостью о закрытии неаполитанской пиццерии «Пиццот» Антон Назаренко анонсировал открытие другого заведения, которое также является его проектом.

Теперь на месте пиццерии появится грузинское гранд-бистро «NANA», его основателями стали Антон Назаренко и шеф-повар из Тбилиси Мамия Джоджуа. Летом заведение также открылось на Иртышской набережной.

Отмечается, что «Пиццот» на Ленина продолжит работу до 19 февраля, после чего станет недоступен для посетителей. В городе останется лишь один ресторан сети — на улице Лермонтова.

Напомним, что пиццерия открылась по адресу улица Ленина, 7 в 2020 году. Ранее на этом месте располагался ресторан «География».

В Омске на месте «Географии» откроется неаполитанская пиццерия
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#Омск#Омская область#Ресторан#Закрытие#Новости#Открытие#Ресторанное дело#Анастасия Баянова#Заведение
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