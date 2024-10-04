Массовая отмена автобусов, любители ресторанов и товары для квадроберов. Омск сегодня

С января по август 2024 года жители региона потратили в кафе, ресторанах и барах 21 млрд 750 млн рублей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Омскстата. Известно также, что в последний летний месяц омичи оставили в кафе и ресторанах больше 3 млрд рублей.