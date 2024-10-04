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Posted 4 октября, 14:52

Published 4 октября, 14:52

Modified 4 октября, 14:55

Updated 4 октября, 14:55

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Массовая отмена автобусов, любители ресторанов и товары для квадроберов. Омск сегодня

4 октября 2024, 14:52
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске из-за нехватки перевозчиков отменили сразу шесть автобусных маршрутов

В администрации Омска представили измененный план перевозок. В транспортной системе отменили сразу шесть автобусных маршрутов. Причины отмен разные, но в основном это недостаток перевозчиков и дублирование уже существующих маршрутов. Среди отмененных автобусов следующие: № 21А, № 83Н, 207 и 209.

Не хватает перевозчиков. В Омске отменили сразу шесть автобусов
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Новость №2. В этом году жители Омска потратили на рестораны 22 миллиарда рублей

С января по август 2024 года жители региона потратили в кафе, ресторанах и барах 21 млрд 750 млн рублей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Омскстата. Известно также, что в последний летний месяц омичи оставили в кафе и ресторанах больше 3 млрд рублей.

Омичи в этом году «проели» в кафе и ресторанах почти 22 млрд рублей
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Новость №3. Маркетплейсы предлагают омичам товары для квадробики

Тема квадроберства все чаще появляется в лентах новостей. Не отстают от трендов и маркетплейсы, на разных площадках можно купить как уже готовый набор, состоящий из маски, хвоста, перчаток, так и предметы по отдельности. Можно найти товары на любой вкус, также различаются и цены.

Маски, хвосты и домики. Какие товары для квадробики предлагают омичам маркетплейсы
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