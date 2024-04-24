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В Омске в здании бывшей «Атлантиды» выставили на продажу бар за 10 млн рублей

24 апреля 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney
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Собственник продает готовый бизнес из-за переезда в другой город.

В Омске на проспекте Маркса, 18/2 в здании бывшей «Атлантиды» выставили на продажу ресто-паб «9 ярдов». Общая площадь помещений составляет 177 квадратных метров, цена — 10 млн рублей. Бизнес продают вместе с техникой, мебелью и оборудованием. Заведение открылось полтора года назад, состоит из общего зала и караоке-зала.

«Помещение в аренде, порядочный арендодатель и адекватная арендная ставка. Заведение работает в большой плюс, есть постоянные брони, также часто проходят закрытые мероприятия с арендой всего зала. Есть несколько дат брони всего заведения с чеками больше 300-350 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

Причиной продажи бизнеса указан переезд в другой город.

Согласно данным Rusprofile, ООО «9 ярдов» было зарегистрировано в сентябре 2023 года. Руководителем и единственным учредителем является Виктор Поликарпов.

Отметим, что в этом же здании находятся кофейня Skuratov, ночной клуб «Мост», рамшичная Marimoto, а также магазины и салоны красоты.

В Омске в здании бывшей «Атлантиды» в середине апреля откроется рамшичная
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Продажа#Аренда#Мероприятия#Техника#Мебель#Магазины#Бар#Переезд#Оборудование#Продажа бизнеса#Заведение#Атлантида
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