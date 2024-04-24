В Омске в здании бывшей «Атлантиды» выставили на продажу бар за 10 млн рублей

В Омске на проспекте Маркса, 18/2 в здании бывшей «Атлантиды» выставили на продажу ресто-паб «9 ярдов». Общая площадь помещений составляет 177 квадратных метров, цена — 10 млн рублей. Бизнес продают вместе с техникой, мебелью и оборудованием. Заведение открылось полтора года назад, состоит из общего зала и караоке-зала.