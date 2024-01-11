Предлагают больше 200 тысяч. Топ самых высокооплачиваемых вакансий Омской области

Например, главный контролер с зарплатой от 270 тысяч рублей требуется на завод Баранова. У кандидата должно быть высшее техническое образование, опыт работы от трех лет в области техконтроля и работы на руководящих должностях. Предполагается, что специалист будет руководить коллективом из 300 человек, контролировать продукцию на всех стадиях производства, улучшать организацию техконтроля, вести отчеты и анализировать работу филиала и цехов по качеству.