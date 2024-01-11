Предлагают больше 200 тысяч. Топ самых высокооплачиваемых вакансий Омской области

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В минтруда Омской области Городу55 назвали самые высокооплачиваемые вакансии в регионе в настоящий момент. Зарплата специалистов превышает 200 тысяч рублей.
Больше всего, согласно данным портала «Работа России» готовы платить электрогазосварщику, специалисту по продажам, врачу-офтальмологу и главному контролеру.
«На оплату труда в разных профессиях влияют различные факторы. К ним относятся требуемая квалификация, уровень ответственности, сложность работы, опыт работы, а также уникальность или редкость навыков, которыми должен обладать кандидат», — рассказал начальник отдела трудоустройства департамента занятости населения омского минтруда Данил Трофимов.
Например, главный контролер с зарплатой от 270 тысяч рублей требуется на завод Баранова. У кандидата должно быть высшее техническое образование, опыт работы от трех лет в области техконтроля и работы на руководящих должностях. Предполагается, что специалист будет руководить коллективом из 300 человек, контролировать продукцию на всех стадиях производства, улучшать организацию техконтроля, вести отчеты и анализировать работу филиала и цехов по качеству.
От 100 до 300 тысяч рублей будут платить врачу-офтальмологу (витреоретинального хирурга). Такого специалиста с высшим образованием и опытом работы от 6 лет примут в Клиническую офтальмологическую больницу. Врачу предстоит проводить операции при патологии центрального отдела сетчатки и заниматься всем комплексом оптико-реконструктивной хирургии.
300 тысяч может достигать зарплата специалиста по продажам в «ПСК „Омскдизель“». В отличие от предыдущих вакансий здесь никаких требований к образованию, необходим опыт работы от 3 лет и желание обучаться и развиваться. Как следует из должностных обязанностей, работать продажник будет с лизинговыми компаниями, презентовать технику и часто ходить по встречам.
Самую высокую зарплату предлагают электрогазосварщику из «Строительно-монтажного управления №175 „Радиострой“». До 500 тысяч рублей специалисту будут платить за выполнение сварочных работ, но нужно быть готовым к командировкам за пределы региона. У кандидата должен быть 4 или 5 разряд, опыт работы от 3 лет и среднее профессиональное образование.
Добавим, что в минтруда Городу55 рассказали, что в 2023 году в Омской области трудоустроили 30,7 тысяч человек. Для сравнения в 2022-м работу нашли 40,3 тысяч человек.