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Сергей Шелест рассказал о повышении зарплат рабочим «Тепловой компании»

Сергей Шелест рассказал о повышении зарплат рабочим «Тепловой компании»

19 февраля 2024, 10:43
Фото: Администрация города Омска
С сегодняшнего дня заработная плата сварщиков увеличится сразу на четверть.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об индексации оплаты труда газосварщикам АО «Тепловая компания». С сегодняшнего дня их зарплата вырастет на 25% и в среднем составит 80 000 рублей.

«Сварщики заняты интенсивным и напряженным трудом, и текущая зима в очередной раз показала значимость этих специалистов для городской системы ЖКХ. Будем и дальше следовать курсу на улучшение материальных и технических условий для сотрудников АО ТК», — написал градоначальник.

В администрации города также отметили, что предприятие уже провело расчет средств на 2024 год, а при нынешнем повышении зарплат были соблюдены все необходимые условия.

Ранее, с конца прошлого года, повысились тарифные ставки и должностные оклады для 1 488 сотрудников, индексация составила 7,87%. Кроме того, с 1 декабря 2023 года на 10% увеличились зарплаты еще для 1 042 сотрудников, специализирующихся на работе с тепловыми сетями, котельными и спецтехникой.

Ранее Город55 писал о высокооплачиваемых вакансиях, которые доступны омичам. Среди них, например, водитель-экспедитор с правами категории Е. Сотрудник на этой должности будет получать 220 000 рублей.

От водителей до менеджеров. В Омске появились вакансии с зарплатой до 220 000 рублей
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