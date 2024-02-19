Сергей Шелест рассказал о повышении зарплат рабочим «Тепловой компании»

Ранее, с конца прошлого года, повысились тарифные ставки и должностные оклады для 1 488 сотрудников, индексация составила 7,87%. Кроме того, с 1 декабря 2023 года на 10% увеличились зарплаты еще для 1 042 сотрудников, специализирующихся на работе с тепловыми сетями, котельными и спецтехникой.