Для сохранения кадров. Сотрудникам омской «Тепловой компании» поднимут зарплаты

140 сотрудникам омской «Тепловой компании» поднимут зарплаты

О повышении зарплат сотрудникам омской «Тепловой компании» рассказал мэр города Сергей Шелест, по его словам, такое решение было принято по нескольким причинам, одна из них — сохранение кадров.