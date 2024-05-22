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140 сотрудникам омской «Тепловой компании» поднимут зарплаты

Для сохранения кадров. Сотрудникам омской «Тепловой компании» поднимут зарплаты

22 мая 2024, 10:03
Фото: 1MI

140 сотрудникам омской «Тепловой компании» поднимут зарплаты

О повышении зарплат сотрудникам омской «Тепловой компании» рассказал мэр города Сергей Шелест, по его словам, такое решение было принято по нескольким причинам, одна из них — сохранение кадров.

Сегодня, 22 мая, мэр Омска Сергей Шелест рассказал о решении повысить зарплаты 140 сотрудникам омской «Тепловой компании». Речь идет о слесарях всех теплоэнергетических округов и службы ремонта тепловых сетей, оклады этих специалистов увеличены на 10% с 20 мая.

Градоначальник объяснил, что такое решение было принято по нескольким причинам: первая — возможность привлечения и удержания квалифицированных работников. Вторая — начало ремонта в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Ранее Город55 писал о свободных вакансиях начальников и специалистов в омский РЭК.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Теплосети#Зарплата#Зарплаты#Тепловая компания#Новости#Увеличение зарплат#Средняя зарплата#Выплата зарплаты#Высокие зарплаты
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