Для сохранения кадров. Сотрудникам омской «Тепловой компании» поднимут зарплаты

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Сегодня, 22 мая, мэр Омска Сергей Шелест рассказал о решении повысить зарплаты 140 сотрудникам омской «Тепловой компании». Речь идет о слесарях всех теплоэнергетических округов и службы ремонта тепловых сетей, оклады этих специалистов увеличены на 10% с 20 мая.
Градоначальник объяснил, что такое решение было принято по нескольким причинам: первая — возможность привлечения и удержания квалифицированных работников. Вторая — начало ремонта в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
Ранее Город55 писал о свободных вакансиях начальников и специалистов в омский РЭК.