Как десять зарплат омичей. Директору ПП №8 стали платить до 306 тысяч в месяц

Кстати, еще раньше мэрия публиковала данные о зарплате бывшего директора «Управления дорожного хозяйства» Галины Зурнаджан. Средний ее доход в месяц составлял больше 200 тыс рублей в прошлом году. Она покинула пост совсем недавно и пока что УДХБ руководит исполняющий обязанности. Антон Глебов взялся за управление муниципальным предприятием.