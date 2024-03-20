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Published Сегодня, 09:58

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Как десять зарплат омичей. Директору ПП №8 стали платить до 306 тысяч в месяц

20 марта 2024, 09:58
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске повысили зарплату директору ПП №8 до 306 тысяч в месяц

Стало также известно, сколько получают другие чиновники, работающие под руководством дептранса.

Администрация Омска представила информацию о среднемесячных зарплатах руководителей муниципальных предприятий города, за которыми смотрит департамент транспорта. Соответствующие данные за 2023 год появились на сайте мэрии.

Итак, у директора пассажирского предприятия № 8 Марата Саликова оказалась самая высокая зарплата. Он зарабатывал 307 тыс рублей в месяц. При этом и в 2022 году он получал больше остальных — 244 тыс рублей.

Меньше на 10 тыс рублей в прошлом году платили главе «Электрического транспорта» Сергею Фролову. Депутат омского Горсовета в среднем получал 233 тыс рублей. За год его зарплата не поменялась.

Муниципальное предприятие «Пассажирсервис» возглавляет Алексей Васильев. В прошлом году его среднемесячная зарплата составляла 177 тыс рублей.

До этого Город55 писал о работе, которые предлагают в департаментах финансов и образования Омска, а также в администрации одного из округов. Желающие могут подать заявки до 5 апреля.

Есть и свободные места в министерстве образования Омской области. В вакансиях указана зарплата размером до 50 тыс рублей. При этом будущие чиновники должны иметь высшее образование и знать законы своей страны. Немаловажно, чтобы у них был опыт госслужбы.

Кстати, еще раньше мэрия публиковала данные о зарплате бывшего директора «Управления дорожного хозяйства» Галины Зурнаджан. Средний ее доход в месяц составлял больше 200 тыс рублей в прошлом году. Она покинула пост совсем недавно и пока что УДХБ руководит исполняющий обязанности. Антон Глебов взялся за управление муниципальным предприятием.

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#Политика#Омск#Омская область#Департамент транспорта мэрии Омска#Зарплаты#Новости#Зарплаты чиновников#Алина Ясинская#Высокие зарплаты#Администрация Омска
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