Депутат Госдумы от Омской области призвал уменьшить выплаты звездам за новогодние шоу

Posted 31 октября, 14:10
Published 31 октября, 14:10
Modified 31 октября, 15:39
Updated 31 октября, 15:39
Депутат Госдумы от Омской области Игорь Антропенко обратился к руководству телеканалов и призвал их уменьшить гонорары артистов за участие в новогодних огоньках. По мнению депутата, они не должны получать больше тех, кто служит на СВО.
«На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы. Поэтому сейчас, в преддверии съемок новогодних огоньков, призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звезд», — передают слова Антропенко РИА Новости.
Он также отметил, что заоблачные цифры за выступление звезды получают на городских праздниках и мероприятиях.
Напомним, что 21 февраля на омской G-Drive Арене пройдет концерт популярного исполнителя SHAMAN, билеты уже доступны для покупки.