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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

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Стало известно, сколько человек в Омске зарабатывают больше 1 миллиона рублей

5 декабря 2023, 10:22
Фото: Midjourney
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Омичам рассказали, сколько жителей города зарабатывают больше 1 миллиона рублей

Согласно исследованию портала «FinExpertiza», за два года количество россиян с зарплатой из шестизначных цифр стало в полтора раза больше.

Так, в Омской области таких работников насчитывается 87. Они зарабатывают более миллиона рублей до вычета подоходного налога, работая на крупных и средних предприятиях. Всего на территории РФ людей с таким доходом 24,2 тысячи.

Согласно данным исследования, больше всего «миллионеров» работают в сфере оптовой и розничной торговли — 4,3 тысячи человек, в обрабатывающей промышленности — 3,97 тысячи человек, в финансах и страховании — 3,66 тысячи человек, а также в области IT, телекоммуникаций, телевидения и радио, издательской деятельности — 2,5 тысячи человек.

Однако, вместе с этим, в некоторых сферах работников с зарплатой больше миллиона не так много. Так, например, в сфере ЖКХ таких всего 36 человек на всю страну, в гостиничном и ресторанном бизнесе — 68 человек, в сфере персональных услуг — 96 человек, в сельском хозяйстве — 221, а в энергетике — 233.

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#Омск#Омская область#Зарплата#Зарплаты#Деньги#Новости#Увеличение зарплат#Анастасия Баянова#Высокие зарплаты
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