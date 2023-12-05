Стало известно, сколько человек в Омске зарабатывают больше 1 миллиона рублей

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Так, в Омской области таких работников насчитывается 87. Они зарабатывают более миллиона рублей до вычета подоходного налога, работая на крупных и средних предприятиях. Всего на территории РФ людей с таким доходом 24,2 тысячи.
Согласно данным исследования, больше всего «миллионеров» работают в сфере оптовой и розничной торговли — 4,3 тысячи человек, в обрабатывающей промышленности — 3,97 тысячи человек, в финансах и страховании — 3,66 тысячи человек, а также в области IT, телекоммуникаций, телевидения и радио, издательской деятельности — 2,5 тысячи человек.
Однако, вместе с этим, в некоторых сферах работников с зарплатой больше миллиона не так много. Так, например, в сфере ЖКХ таких всего 36 человек на всю страну, в гостиничном и ресторанном бизнесе — 68 человек, в сфере персональных услуг — 96 человек, в сельском хозяйстве — 221, а в энергетике — 233.