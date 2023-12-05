Стало известно, сколько человек в Омске зарабатывают больше 1 миллиона рублей

Однако, вместе с этим, в некоторых сферах работников с зарплатой больше миллиона не так много. Так, например, в сфере ЖКХ таких всего 36 человек на всю страну, в гостиничном и ресторанном бизнесе — 68 человек, в сфере персональных услуг — 96 человек, в сельском хозяйстве — 221, а в энергетике — 233.