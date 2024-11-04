Высокие зарплаты медиков, резкое похолодание и редкие имена. Омск сегодня

На портале Работа России появились вакансии для врачей Омской области с высокой зарплатой. Больше всего сможет получать врач-хирург в Колосовской ЦРБ — от 150 до 170 тысяч рублей. На втором месте — врач акушер-гинеколог в том же учреждении, ему готовы платить от 140 до 160 тысяч рублей. В Русско-Полянской ЦРБ ищут врача анестезиолога-реаниматолога, специалисту на этой должности будут платить до 160 тысяч рублей.