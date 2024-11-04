Высокие зарплаты медиков, резкое похолодание и редкие имена. Омск сегодня

Posted 4 ноября, 13:07
Published 4 ноября, 13:07
Modified 4 ноября, 13:11
Updated 4 ноября, 13:11
Новость №1. Омским врачам предлагают зарплаты до 170 тысяч рублей
На портале Работа России появились вакансии для врачей Омской области с высокой зарплатой. Больше всего сможет получать врач-хирург в Колосовской ЦРБ — от 150 до 170 тысяч рублей. На втором месте — врач акушер-гинеколог в том же учреждении, ему готовы платить от 140 до 160 тысяч рублей. В Русско-Полянской ЦРБ ищут врача анестезиолога-реаниматолога, специалисту на этой должности будут платить до 160 тысяч рублей.
Новость №2. Скоро в регион придет сильное похолодание
В начале следующей недели в регион придет сильное похолодание. С 11 ноября синоптики обещают понижение дневной температуры до -7 градусов. Со вторника, 12 ноября, станет еще холоднее. Столбик термометра будет держаться в пределах -11… -14 градусов днем, а ночами местами по региону температура может опускаться до -21 градуса.
Новость №3. В Омской области родился новорожденный с очень редким именем
В ЗАГСе рассказали, какие необычные имена жители Омской области дают детям. Так, новорожденных девочек называли Икэ, Асмат, Умахали, Аюржана и Дайва, а младенцев-мальчиков — Христо, Ньан Киет, Адамали, Мирсаджад и Алатай.