Стало известно, какие специалисты в Омске начали зарабатывать больше в 2023 году

Реже всего же о повышении заработной платы рассказывали медики и фармацевты, среди них этот показатель составил лишь 9%. Кроме того, многие из них наоборот отметили отрицательную тенденцию и уменьшение выплат. Также внизу таблицы находятся представители розничной торговли (22%), административного персонала (22%) и продаж (22%).