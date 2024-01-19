Стало известно, какие специалисты в Омске начали зарабатывать больше в 2023 году

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Всего 17% омичей рассказали, что в прошлом году их зарплата стала выше, в целом по России этот показатель составил 25%. Так, чаще всего рост заработка отмечали работники сферы управления персоналом (40%), строительства (38%) и сервисного обслуживания (34%).
Реже всего же о повышении заработной платы рассказывали медики и фармацевты, среди них этот показатель составил лишь 9%. Кроме того, многие из них наоборот отметили отрицательную тенденцию и уменьшение выплат. Также внизу таблицы находятся представители розничной торговли (22%), административного персонала (22%) и продаж (22%).
У 40% опрошенных омичей зарплаты остались на прежнем уровне и не претерпели изменений. Так, большинство из тех, кто выбрал этот вариант ответа, являются руководителями и управленцами (43%).