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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

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Стало известно, какие специалисты в Омске начали зарабатывать больше в 2023 году

19 января 2024, 09:55
Фото: Midjourney
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Стало известно, представители каких профессий стали больше зарабатывать

Оказалось, что чаще всего про выросший доход говорили сотрудники сферы управления персоналом, строительства и сервисного обслуживания.

Всего 17% омичей рассказали, что в прошлом году их зарплата стала выше, в целом по России этот показатель составил 25%. Так, чаще всего рост заработка отмечали работники сферы управления персоналом (40%), строительства (38%) и сервисного обслуживания (34%).

Реже всего же о повышении заработной платы рассказывали медики и фармацевты, среди них этот показатель составил лишь 9%. Кроме того, многие из них наоборот отметили отрицательную тенденцию и уменьшение выплат. Также внизу таблицы находятся представители розничной торговли (22%), административного персонала (22%) и продаж (22%).

У 40% опрошенных омичей зарплаты остались на прежнем уровне и не претерпели изменений. Так, большинство из тех, кто выбрал этот вариант ответа, являются руководителями и управленцами (43%).

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