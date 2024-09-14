«Нереально газом несет». Ночью омичи спасались от вони из-за режима «черного неба»

В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о режиме НМУ первой степени опасности. По прогнозу специалистов, с 22:00 13 сентября до 10:00 14 сентября в регионе было время, когда в атмосферном воздухе не рассеивались вредные примеси.