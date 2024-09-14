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Posted 14 сентября, 04:14

Published 14 сентября, 04:14

Modified 14 сентября, 04:40

Updated 14 сентября, 04:40

«Нереально газом несет». Ночью омичи спасались от вони из-за режима «черного неба»

«Нереально газом несет». Ночью омичи спасались от вони из-за режима «черного неба»

14 сентября 2024, 04:14
Фото: 1MI
Особенно пострадали жители Левого берега.

В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о режиме НМУ первой степени опасности. По прогнозу специалистов, с 22:00 13 сентября до 10:00 14 сентября в регионе было время, когда в атмосферном воздухе не рассеивались вредные примеси.

На субботу, 14 сентября, уровень загрязнения воздуха по городу в целом ожидается ночью и утром повышенный, днем пониженный.

Добавим, что жители почувствовали неприятный запах. Омичи с Левобережья оказались особенно подвержены этой «вони». Об этом они рассказали в паблике «ДЫШИ! Омск» соцсети «ВКонтакте».

«Дианова нереально газом несет. Просто жесть!», — написал житель Максим.
«Левый берег. Химическая вонь проникает в квартиру даже при закрытых пластиковых окнах. Никакого спасения нет. Вот интересно, в дни саммита ШОС на следующей неделе тоже будут травить, или правительство Омской области договорится о временной приостановке выбросов, чтоб не позориться?», — задалась вопросом омичка Юлия.
«Господи, а когда оно, это НМУ, прекращалось?!», — посетовала еще одна жительница города.
Жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ
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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Правительство Омской области#Левобережье#Прогноз#Запах#Режим черного неба#Вредные примеси
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