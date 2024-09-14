«Нереально газом несет». Ночью омичи спасались от вони из-за режима «черного неба»

Posted 14 сентября, 04:14
Published 14 сентября, 04:14
Modified 14 сентября, 04:40
Updated 14 сентября, 04:40
В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о режиме НМУ первой степени опасности. По прогнозу специалистов, с 22:00 13 сентября до 10:00 14 сентября в регионе было время, когда в атмосферном воздухе не рассеивались вредные примеси.
На субботу, 14 сентября, уровень загрязнения воздуха по городу в целом ожидается ночью и утром повышенный, днем пониженный.
Добавим, что жители почувствовали неприятный запах. Омичи с Левобережья оказались особенно подвержены этой «вони». Об этом они рассказали в паблике «ДЫШИ! Омск» соцсети «ВКонтакте».
«Дианова нереально газом несет. Просто жесть!», — написал житель Максим.
«Левый берег. Химическая вонь проникает в квартиру даже при закрытых пластиковых окнах. Никакого спасения нет. Вот интересно, в дни саммита ШОС на следующей неделе тоже будут травить, или правительство Омской области договорится о временной приостановке выбросов, чтоб не позориться?», — задалась вопросом омичка Юлия.
«Господи, а когда оно, это НМУ, прекращалось?!», — посетовала еще одна жительница города.