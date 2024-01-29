В двух округах Омска в воздухе снова обнаружили опасное вещество

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Вчера, 28 января, в воздухе на территории двух административных округов Омска зафиксировали сильное превышение опасного вещества — сероводорода. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Так, опасности снова подверглись жители Центрального округа, там норма была превышена в 1,2 раза. Похожая ситуация настигла и омичей из Ленинского округа, где специалисты зафиксировали превышение в 1,1.
Напомним, что сегодня утром в регионе вводили режим «черного неба» первой степени опасности, это время, когда в атмосферном воздухе не рассеиваются опасные примеси.