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Published Сегодня, 14:17

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Updated Сегодня, 14:17

В двух округах Омска снова зафиксировали опасное вещество в воздухе

В двух округах Омска в воздухе снова обнаружили опасное вещество

29 января 2024, 14:17
Фото: 1MI

В двух округах Омска снова зафиксировали опасное вещество в воздухе

Так, избыточное количество сероводорода в воздухе снова оказалось в Центральном и Ленинском округах Омска.

Вчера, 28 января, в воздухе на территории двух административных округов Омска зафиксировали сильное превышение опасного вещества — сероводорода. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Так, опасности снова подверглись жители Центрального округа, там норма была превышена в 1,2 раза. Похожая ситуация настигла и омичей из Ленинского округа, где специалисты зафиксировали превышение в 1,1.

Напомним, что сегодня утром в регионе вводили режим «черного неба» первой степени опасности, это время, когда в атмосферном воздухе не рассеиваются опасные примеси.

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#Омск#Омская область#Новости#Анастасия Баянова#Примеси#Примеси в воздухе#Вредные примеси
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