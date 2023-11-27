Показатели загрязнения превышены в 2,4 раза. В Омске ввели режим «черного неба»

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
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Updated Сегодня, 02:29
В Омской области минувшей ночью объявили режим «черного неба». Он будет действовать до 11 часов утра 27 ноября. В дальнейшем режим НМУ могут продлить.
«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Согласно данным сервиса по анализу качества воздуха IQAir, концентрация твердых микрочастиц составляет 12,1 мкг/м³, что в 2,4 раза выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области эко-предприятие «Фултон» уличили в загрязнении воздуха. Проблему пришлось решать через суд, потому что руководство компании не реагировало на представление прокуратуры.