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Posted 17 октября, 13:57

Published 17 октября, 13:57

Modified 17 октября, 14:01

Updated 17 октября, 14:01

В омских школах открыто более 3600 вакансий для педагогов

В омских школах открыто более 3600 вакансий для педагогов

17 октября 2024, 13:57
Фото: 1MI
Самый большой дефицит наблюдается среди учителей математики.

На омском образовательном портале появились данные о свободных вакансиях педагогов в городских школах. Сейчас в образовательных учреждениях не хватает более 3600 специалистов. Наибольший дефицит наблюдается среди учителей математики, для них открыто 66 предложений.

Также многие школы ищут учителей английского языка, таких вакансий оказалось 35, при этом всего одного человека ищут на должность учителя немецкого. 48 вакансий открыто для преподавателей русского языка и литературы, 27 — для учителей физики и 21 — информатики.

Кроме того, в школы требуется 12 специалистов в области химии, 8 — в области биологии и столько же учителей географии. 22 предложения доступно для учителей истории и обществознания, на одно меньше — для преподавателей технологии, по пять — для учителей физкультуры и ОБЖ.

В четырех школах не хватает преподавателя ИЗО, а в 29 — начальных классов. Еще 10 школ в поиске учителей музыки, в 13 не хватает социальных педагогов, в пяти — педагогов-организаторов. Педагог дополнительного образования же требуется в 20 учебных заведений.

Ранее Город55 рассказывал, в каких регионах Сибири учителям предлагают самые высокие зарплаты. Омская область оказалась ровно посередине рейтинга.

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