В омских школах открыто более 3600 вакансий для педагогов

Кроме того, в школы требуется 12 специалистов в области химии, 8 — в области биологии и столько же учителей географии. 22 предложения доступно для учителей истории и обществознания, на одно меньше — для преподавателей технологии, по пять — для учителей физкультуры и ОБЖ.