Выделено более 7 млн. Омские педагоги будут получать премии до 100 000 рублей

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:42
С этого года в Омской области расширили количество конкурсов для педагогов, победителям и призерам которых полагаются губернаторские премии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр образования региона Иван Кротт.
Теперь победители и призеры конкурсов «Наставник + молодой педагог = команда», «Современный омский педагог», «Дебют» и «Лидер в образовании» будут получать премии от 20 до 100 тысяч рублей. Всего на выплаты денежных призов выделено 7,7 млн рублей.
Ранее от 50 до 500 тысяч рублей получили победители и призеры региональных этапов конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Мастер года», «Педагог-психолог России» и «Учитель дефектолог России».