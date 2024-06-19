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Modified Сегодня, 08:42

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В 2024 году омские педагоги будут получать премии до 100 000 рублей

Выделено более 7 млн. Омские педагоги будут получать премии до 100 000 рублей

19 июня 2024, 08:42
Фото: 1MI

В 2024 году омские педагоги будут получать премии до 100 000 рублей

Об увеличении количества конкурсов для педагогов, за которые полагаются денежные призы, рассказал министр образования региона Иван Кротт. Размер выплат для победителей и призеров будет достигать 100 000 рублей.

С этого года в Омской области расширили количество конкурсов для педагогов, победителям и призерам которых полагаются губернаторские премии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр образования региона Иван Кротт.

Теперь победители и призеры конкурсов «Наставник + молодой педагог = команда», «Современный омский педагог», «Дебют» и «Лидер в образовании» будут получать премии от 20 до 100 тысяч рублей. Всего на выплаты денежных призов выделено 7,7 млн рублей.

Ранее от 50 до 500 тысяч рублей получили победители и призеры региональных этапов конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Мастер года», «Педагог-психолог России» и «Учитель дефектолог России».

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