В Омске начали собирать подписи за повышение зарплаты учителей и работников культуры

Он также отметил, что огласка этого вопроса сейчас может иметь положительное решение, так как идет предвыборная кампания, и если у региона нет средств, могут помочь деньги федерального центра. Однако чтобы действительно повлиять на проблему, омичам также нужно приложить усилия и хотя бы поставить подпись, уверен Басов.