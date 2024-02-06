В Омске начали собирать подписи за повышение зарплаты учителей и работников культуры

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Одна из таких листовок появилась на автобусной остановке рядом с ОмГУПСом. В ее тексте сообщается, что подписи за повышение зарплаты педагогов начального и среднего профессионального образования, а также работников дошкольных и культурных учреждений собираются ежедневно.
«NGS55.RU» пообщался с председателем общественного совета Игорем Басовым, по совместительству инициатором расклейки объявлений и сбора подписей. Общественник рассказал, что нужно собрать 9 000 подписей в кратчайшие сроки, чтобы этот вопрос смогли рассмотреть на заседании горсовета в феврале.
«Это тема исполнения указов президента № 597 от 7 мая 2012 года. В соответствии с ними работники культуры и педагоги должны получать среднюю зарплату по региону. У нас средняя по региону — около 55 тысяч. У города на исполнение этого указа нет денег. Соответственно, мы сделали обращение и на имя президента. Оно сейчас перенаправлено в правительство Омской области», — рассказал Игорь Басов «NGS55.RU».
Он также отметил, что огласка этого вопроса сейчас может иметь положительное решение, так как идет предвыборная кампания, и если у региона нет средств, могут помочь деньги федерального центра. Однако чтобы действительно повлиять на проблему, омичам также нужно приложить усилия и хотя бы поставить подпись, уверен Басов.
Напомним, что в середине января на пресс-конференции с журналистами Виталий Хоценко комментировал ситуацию с зарплатами учителей в регионе. Тогда губернатор обозначил важность этого вопроса и уверил, что Омская область старается всячески поддерживать специалистов в этой сфере. Сейчас в России разрабатывается система оплаты труда, которая предполагает равенство зарплат педагогов по всей стране и сохранение учителей в регионах.