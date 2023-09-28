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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

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Наказание для учителя, проданная «Мега» и исчезающие маршрутки. Омск сегодня

28 сентября 2023, 14:26
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. «Ты никто и звать тебя никак». Чем закончился конфликт школьницы и учителя

Этой весной учитель математики довольно категорично высказалась в сторону ученицы, которая является сиротой. После услышанных оскорблений, которые были записаны, прокуратура запустила по данному факту проверку. Педагога по итогу привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) в виде штрафа в размере четырех тыс рублей. Прокуратура также обратилась в Ленинский районный суд, чтобы школьнице выплатили компенсацию морального вреда. Иск был удовлетворен.

В Омске с учителя математики взыщут 15 тысяч за унижение девочки-сироты
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Новость №2. Крупный российский банк выкупил омскую «МЕГУ»

Ранее сеть магазинов, расположенных в разных города страны, принадлежала Ingka Centres. Информация о приобретении появилась на сайте «Газпромбанка». Пока детали сделки на разглашаются, однако в банке уверили, что сеть планируют развивать. Также магазины «МЕГА» находятся в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

«Газпромбанк» выкупил омскую «МЕГУ»
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Новость №3. В Омске из-за нехватки водителей стали реже ездить маршрутки

В одном из омских пабликов появились массовые жалобы на работу общественного транспорта. В частности, пользователи заметили значительное уменьшение машин на маршруте №399. В городской администрации эту ситуацию объяснили нехваткой водителей. Однако это не единственная проблемная маршрутка. По наблюдениям омичей, также стали реже ездить маршрутки № 568, 418, 550, 69 и 359.

«Как сельди в банке». В Омске из-за нехватки водителей стали реже ездить маршрутки
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