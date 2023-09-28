Наказание для учителя, проданная «Мега» и исчезающие маршрутки. Омск сегодня

Этой весной учитель математики довольно категорично высказалась в сторону ученицы, которая является сиротой. После услышанных оскорблений, которые были записаны, прокуратура запустила по данному факту проверку. Педагога по итогу привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) в виде штрафа в размере четырех тыс рублей. Прокуратура также обратилась в Ленинский районный суд, чтобы школьнице выплатили компенсацию морального вреда. Иск был удовлетворен.