Штормовое предупреждение, дефицит учителей и «дырявый» двор. Омск сегодня

С такой жалобой в редакцию Города55 обратились жители домов № 3 и № 5 по улице Молодогвардейская. Из-за огромной ямы посередине дороги, омичи переживают, что кто-нибудь может получить травму. По словам жильцов, в «Тепловой компании» обещали провести ремонт до 1 октября, но ямы так никуда и не делись. Мы обратились за комментарием по ситуации к городской администрации, где уверили, что работы по ремонту тепловой камеры по этому адресу будут выполнены не позднее 25 октября.