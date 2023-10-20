Штормовое предупреждение, дефицит учителей и «дырявый» двор. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Новость №1. Из-за надвигающихся холодов в Омской области объявили штормовое предупреждение
О значительном изменении погоды рассказали в Обь-Иртышском УГМС. Так, минимальная температура воздуха в выходные дни составит -3 градуса, также возможен мокрый снег и дождь. Местами прогнозируется налипание мокрого снега. В субботу, 21 октября, ожидаются сильные порывы ветра, доходящие до 15-20 м/с. В связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлено штормовое предупреждение. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни читайте в материале.
Новость №2. В омских школах и детских садах не хватает 637 педагогов
Такие данные предоставил департамент образования. Сейчас в омских школах открыта 61 вакансия для учителей математики, для преподавателей начальных классов — 50 вакансий, для педагогов по английскому языку — 43, по русскому языку и литературе — 42. Нехватка по другим предметам ощущается не так сильно. В детские сады же требуется 151 воспитатель и 80 помощников воспитателя. Кроме того, в образовательных учреждениях Омска открыты вакансии педагогов-психологов, логопедов, дефектологов, вожатых и других специалистов.
Новость №3. В одном из омских дворов на месте теплотрассы образовалась яма
С такой жалобой в редакцию Города55 обратились жители домов № 3 и № 5 по улице Молодогвардейская. Из-за огромной ямы посередине дороги, омичи переживают, что кто-нибудь может получить травму. По словам жильцов, в «Тепловой компании» обещали провести ремонт до 1 октября, но ямы так никуда и не делись. Мы обратились за комментарием по ситуации к городской администрации, где уверили, что работы по ремонту тепловой камеры по этому адресу будут выполнены не позднее 25 октября.