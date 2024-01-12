Хоценко высказался о ситуации с зарплатами учителей в регионе

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Глава региона обозначил важность этого вопроса и уверил, что для уравнивания зарплат преподавателей в России делается очень многое, в частности, разработка модели и системы оплаты труда.
«Важнейший вопрос — это кадры и их закрепление в нашем регионе. Честно, меня очень воодушевило заявление президента на Госсовете 27 декабря, где подводили итоги года педагога и наставника. Президент дал поручение правительству разработать модель и систему оплаты труда, которая бы выровняла заработную плату в регионах. Для того, чтобы преподаватели в поисках лучшей жизни и большей зарплаты не уезжали в другие регионы нашей страны. Сейчас это поручение взято в проработку, я уверен что оно будет исполнено», — сказал губернатор.
Он также отметил, что на регионально уровне производятся стимулирующие выплаты молодым преподавателям и будущим педагогам, которые только планируют связать с этой сферой свою жизнь. Кроме того, существует специальный целевой набор, который позволяет оплачивать обучение специалистам, готовым уехать работать в села.
«Сегодня мы предусмотрели дополнительную поддержку для молодых педагогов, ее достаточно много: это и компенсации за жилищно-коммунальные услуги, это и дополнительные выплаты педагогом и действующим, это и дополнительные выплаты педагогом в будущем, выпускникам педагогического университета и колледжей, которые готовят специалистов. Также это стимулирующие выплаты и целевой набор, проплачивать обучение нашим будущим преподавателям и если они готовы ехать работать в село», — добавил губернатор.