Хоценко высказался о ситуации с зарплатами учителей в регионе

Он также отметил, что на регионально уровне производятся стимулирующие выплаты молодым преподавателям и будущим педагогам, которые только планируют связать с этой сферой свою жизнь. Кроме того, существует специальный целевой набор, который позволяет оплачивать обучение специалистам, готовым уехать работать в села.