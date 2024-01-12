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Хоценко ответил на вопрос о зарплатах учителей в Омской области

Хоценко высказался о ситуации с зарплатами учителей в регионе

12 января 2024, 12:46
Фото: 1MI

Хоценко ответил на вопрос о зарплатах учителей в Омской области

На пресс-конференции с журналистами губернатор рассказал о мерах поддержки молодых преподавателей и работе с министерством просвещения России.

Глава региона обозначил важность этого вопроса и уверил, что для уравнивания зарплат преподавателей в России делается очень многое, в частности, разработка модели и системы оплаты труда.

«Важнейший вопрос — это кадры и их закрепление в нашем регионе. Честно, меня очень воодушевило заявление президента на Госсовете 27 декабря, где подводили итоги года педагога и наставника. Президент дал поручение правительству разработать модель и систему оплаты труда, которая бы выровняла заработную плату в регионах. Для того, чтобы преподаватели в поисках лучшей жизни и большей зарплаты не уезжали в другие регионы нашей страны. Сейчас это поручение взято в проработку, я уверен что оно будет исполнено», — сказал губернатор.

Он также отметил, что на регионально уровне производятся стимулирующие выплаты молодым преподавателям и будущим педагогам, которые только планируют связать с этой сферой свою жизнь. Кроме того, существует специальный целевой набор, который позволяет оплачивать обучение специалистам, готовым уехать работать в села.

«Сегодня мы предусмотрели дополнительную поддержку для молодых педагогов, ее достаточно много: это и компенсации за жилищно-коммунальные услуги, это и дополнительные выплаты педагогом и действующим, это и дополнительные выплаты педагогом в будущем, выпускникам педагогического университета и колледжей, которые готовят специалистов. Также это стимулирующие выплаты и целевой набор, проплачивать обучение нашим будущим преподавателям и если они готовы ехать работать в село», — добавил губернатор.
Зависит от нагрузки. Какая средняя зарплата у учителей в Омской области
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#Омск#Омская область#Учитель#Новости#Учительница#Преподаватель#Учителя#Анастасия Баянова#Зарплата учителей
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