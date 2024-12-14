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2024
«Акцизы растут». Цены на алкоголь в Омске серьезно поднимутся после Нового года
14 декабря, 06:09
Сварщики, слесари, машинисты: в Омске назвали вакансии с зарплатой от 100 тысяч
22 октября, 09:43
Аналитики назвали три самые высокооплачиваемые специальности в Омской области
21 октября, 12:56
Басманный суд рассмотрит дело о продлении ареста омскому экс-министру Куприянову
29 июля, 05:31
От фотографа до репетитора. Топ-3 способа, как заработать студенту летом
Лето — время, когда студент может не только отдохнуть, но и заработать. Расскажем о доступных способах заработка, не требующих официального трудоустройства.
20 июня, 10:08
Воспитание через игру: омский ТЮЗ переосмыслил спектакль «Три поросенка»
31 мая, 09:20
На омских заводах ОПК открыты больше 1600 вакансий. Какую зарплату предлагают рабочим
25 января, 05:22
2023
Виталий Хоценко и Александр Артемов поздравили работников таможни
25 октября 2023, 03:26
Солнце или дождь. Омичи рассказали, при какой погоде лучше работать
Также выяснилось, что чем выше у сотрудника зарплата, тем меньше он обращает внимание на погоду за окном.
3 мая 2023, 06:54
2022
Пролетел 9 этажей. В Омске нашли виновных в гибели строителя
Омская государственная инспекция труда провела расследование жуткой гибели рабочего.
26 августа 2022, 05:55

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