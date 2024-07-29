Басманный суд рассмотрит дело о продлении ареста омскому экс-министру Куприянову

Владимира Куприянова сняли с должности министра в конце мая. В начале июня бывшего чиновника задержали и этапировали в Москву, где отправили в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в получении взятки. Министра «сдал» экс-директор Марьяновского дома-интерната Валерий Башуров. Работу учреждения контролирует омское министерство труда. Директора интерната ранее взяли во внимание силовики.