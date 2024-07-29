Басманный суд рассмотрит дело о продлении ареста омскому экс-министру Куприянову

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
В четверг, 1 августа, в Басманном суде Москвы пройдет слушание о продлении срока ареста омского экс-министра труда Владимира Куприянова. Заседание назначено на 13:00. Дело рассмотрит судья Тимур Вахрамеев.
Владимира Куприянова сняли с должности министра в конце мая. В начале июня бывшего чиновника задержали и этапировали в Москву, где отправили в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в получении взятки. Министра «сдал» экс-директор Марьяновского дома-интерната Валерий Башуров. Работу учреждения контролирует омское министерство труда. Директора интерната ранее взяли во внимание силовики.
Куприянов пытался обжаловать арест, однако суд оставил бывшего чиновника под стражей.