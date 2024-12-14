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Posted 14 декабря, 06:09

Published 14 декабря, 06:09

Modified 14 декабря, 06:11

Updated 14 декабря, 06:11

Виктор Шкуренко поделился прогнозом роста цен на алкоголь для омичей

«Акцизы растут». Цены на алкоголь в Омске серьезно поднимутся после Нового года

14 декабря 2024, 06:09
Фото: 1MI.

Виктор Шкуренко поделился прогнозом роста цен на алкоголь для омичей

В соответствии с законом и приказами Минфина магазины обязаны переписать ценники по новым стандартам из-за роста акцизных ставок.

С 1 января 2025 года значительно вырастут цены на все виды алкогольной продукции — вино, пиво, крепкий алкоголь. Вступает в силу приказ Минфина по росту акцизных ставок и заново установленных минимальных цен. Также на это повлияют сложности в логистике, увеличение оплаты труда и цен на сырье.

По оценкам главы Центра по разработке алкогольной политики Павла Шапкина, импортное вино, например, подорожает на 20%. Также об определенных тенденциях в ценообразовании спиртных напитков корреспонденту Города55 рассказал Виктор Шкуренко. По словам предпринимателя, несмотря на то, что акцизы на алкоголь растут — цены поднимаются не сразу.

«Остатки в стране минимум на полгода, поэтому у каждого импортера будет своя стратегия изменения цен. Мы планируем это сделать в апреле», — отметил Шкуренко.

Виктор Шкуренко входит в топ-100 богатейших людей Омской области. Ежегодно он поднимается в рейтинге влиятельности, оказавшись в этот раз на 32 месте. Он имеет собственный винный бренд грузинского вина «Аладари».

Напомним, что в прошлом году Шкуренко также приобрел крупную компанию с алкогольной лицензией в Новокузнецке. А несколько дней назад он передал Дмитрию Шадрину сразу несколько своих активов. Однако бизнесмены все еще остаются компаньонами по торговому дому «Шкуренко» и «Холлифуду».

Ранее мэр Сергей Шелест сообщил, что в Омске ограничат продажу алкоголя во время новогодних праздников. Продажа спиртного будет запрещена за два часа до начала мероприятий и в течение двух часов после их завершения.

Алкоголь не продадут? Омичи останутся без спиртного в новогодние праздники
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#Ольга Скворцова#Бизнес#Новый год#Цены#Алкоголь#Рождество#Импорт#Пиво#Вино#Спиртные напитки#Труд#Логистика
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