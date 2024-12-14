«Акцизы растут». Цены на алкоголь в Омске серьезно поднимутся после Нового года

С 1 января 2025 года значительно вырастут цены на все виды алкогольной продукции — вино, пиво, крепкий алкоголь. Вступает в силу приказ Минфина по росту акцизных ставок и заново установленных минимальных цен. Также на это повлияют сложности в логистике, увеличение оплаты труда и цен на сырье.



По оценкам главы Центра по разработке алкогольной политики Павла Шапкина, импортное вино, например, подорожает на 20%. Также об определенных тенденциях в ценообразовании спиртных напитков корреспонденту Города55 рассказал Виктор Шкуренко. По словам предпринимателя, несмотря на то, что акцизы на алкоголь растут — цены поднимаются не сразу.