«Акцизы растут». Цены на алкоголь в Омске серьезно поднимутся после Нового года

Posted 14 декабря, 06:09
Published 14 декабря, 06:09
Modified 14 декабря, 06:11
Updated 14 декабря, 06:11
С 1 января 2025 года значительно вырастут цены на все виды алкогольной продукции — вино, пиво, крепкий алкоголь. Вступает в силу приказ Минфина по росту акцизных ставок и заново установленных минимальных цен. Также на это повлияют сложности в логистике, увеличение оплаты труда и цен на сырье.
По оценкам главы Центра по разработке алкогольной политики Павла Шапкина, импортное вино, например, подорожает на 20%. Также об определенных тенденциях в ценообразовании спиртных напитков корреспонденту Города55 рассказал Виктор Шкуренко. По словам предпринимателя, несмотря на то, что акцизы на алкоголь растут — цены поднимаются не сразу.
«Остатки в стране минимум на полгода, поэтому у каждого импортера будет своя стратегия изменения цен. Мы планируем это сделать в апреле», — отметил Шкуренко.
Виктор Шкуренко входит в топ-100 богатейших людей Омской области. Ежегодно он поднимается в рейтинге влиятельности, оказавшись в этот раз на 32 месте. Он имеет собственный винный бренд грузинского вина «Аладари».
Напомним, что в прошлом году Шкуренко также приобрел крупную компанию с алкогольной лицензией в Новокузнецке. А несколько дней назад он передал Дмитрию Шадрину сразу несколько своих активов. Однако бизнесмены все еще остаются компаньонами по торговому дому «Шкуренко» и «Холлифуду».
Ранее мэр Сергей Шелест сообщил, что в Омске ограничат продажу алкоголя во время новогодних праздников. Продажа спиртного будет запрещена за два часа до начала мероприятий и в течение двух часов после их завершения.