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Posted 25 октября, 03:26

Published 25 октября, 03:26

Modified 25 октября, 03:28

Updated 25 октября, 03:28

Виталий Хоценко и Александр Артемов поздравили работников таможни

Виталий Хоценко и Александр Артемов поздравили работников таможни

25 октября 2023, 03:26
Фото: Правительство Омской области
Сегодня, 25 октября, в России отмечается День таможенника.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и спикер регионального Заксобрания Александр Артемов поздравили сотрудников таможни с профессиональным праздником. Сегодня, 25 октября, в России отмечается День таможенника.

«Вы стоите на страже российской экономики, безопасности и здоровья граждан. Сегодня, когда вопросам защиты государственных интересов уделяется особое внимание, как никогда важны ваши знания, опыт и ответственность. Обеспечивая условия для дальнейшего расширения внешнеэкономических связей нашего региона, вы активно участвуете в работе по созданию благоприятного инвестиционного климата в Омской области. Спасибо за ваш труд, бдительность и принципиальность. Новых вам успехов в службе, удачи во всех делах и начинаниях!» — говорится в поздравлении первых лиц региона.

День таможенника Российской Федерации — профессиональный праздник, который был установлен в 1995 году указом первого президента России Бориса Ельцина. Ранее в СССР существовал День советского таможенника, который отмечался 29 мая (ныне в этот день отмечают День ветеранов таможенной службы).

#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Безопасность#Александр Артемов#Труд#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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