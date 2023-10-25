Виталий Хоценко и Александр Артемов поздравили работников таможни

Posted 25 октября, 03:26
Published 25 октября, 03:26
Modified 25 октября, 03:28
Updated 25 октября, 03:28
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и спикер регионального Заксобрания Александр Артемов поздравили сотрудников таможни с профессиональным праздником. Сегодня, 25 октября, в России отмечается День таможенника.
«Вы стоите на страже российской экономики, безопасности и здоровья граждан. Сегодня, когда вопросам защиты государственных интересов уделяется особое внимание, как никогда важны ваши знания, опыт и ответственность. Обеспечивая условия для дальнейшего расширения внешнеэкономических связей нашего региона, вы активно участвуете в работе по созданию благоприятного инвестиционного климата в Омской области. Спасибо за ваш труд, бдительность и принципиальность. Новых вам успехов в службе, удачи во всех делах и начинаниях!» — говорится в поздравлении первых лиц региона.
День таможенника Российской Федерации — профессиональный праздник, который был установлен в 1995 году указом первого президента России Бориса Ельцина. Ранее в СССР существовал День советского таможенника, который отмечался 29 мая (ныне в этот день отмечают День ветеранов таможенной службы).