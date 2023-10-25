Виталий Хоценко и Александр Артемов поздравили работников таможни

День таможенника Российской Федерации — профессиональный праздник, который был установлен в 1995 году указом первого президента России Бориса Ельцина. Ранее в СССР существовал День советского таможенника, который отмечался 29 мая (ныне в этот день отмечают День ветеранов таможенной службы).