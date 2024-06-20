От фотографа до репетитора. Топ-3 способа, как заработать студенту летом

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Летом студент может заработать и превратить хобби в источник дохода. Более того, это именно то время, когда не придется переживать об удобстве совмещения трудоустройства с учебой. О способах получения прибыли рассказали «Новые известия».
Один из вариантов заработка, который можно продолжать и в течение года — репетиторство. Такая работа не требует вложений и может позволить студенту самостоятельно выстраивать свой график.
Еще один вариант — фотографии. Если у вас есть хорошая камера и общее понимание, как именно делать красивые фото, стоит попробовать заработать на этом. Можно поискать себя в съемке свадеб, помолвок, дней рождений и других мероприятий. Первых клиентов стоит поискать среди друзей и знакомых. Кроме того, фотографии можно продавать в фотобанки, которые платят за каждое скачивание изображения.
В интернете есть возможность заработка на копирайтинге — написании текстовых материалов для различных сайтов и рекламных компаний. Также можно заняться перепродажей вещей, созданием видео-контента и многим другим.