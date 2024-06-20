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Published Сегодня, 10:08

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Updated Сегодня, 10:08

Топ-3 идеи, как заработать студенту без официального трудоустройства

От фотографа до репетитора. Топ-3 способа, как заработать студенту летом

20 июня 2024, 10:08
Фото: 1MI

Топ-3 идеи, как заработать студенту без официального трудоустройства

Лето — время, когда студент может не только отдохнуть, но и заработать. Расскажем о доступных способах заработка, не требующих официального трудоустройства.

Летом студент может заработать и превратить хобби в источник дохода. Более того, это именно то время, когда не придется переживать об удобстве совмещения трудоустройства с учебой. О способах получения прибыли рассказали «Новые известия».

Один из вариантов заработка, который можно продолжать и в течение года — репетиторство. Такая работа не требует вложений и может позволить студенту самостоятельно выстраивать свой график.

Еще один вариант — фотографии. Если у вас есть хорошая камера и общее понимание, как именно делать красивые фото, стоит попробовать заработать на этом. Можно поискать себя в съемке свадеб, помолвок, дней рождений и других мероприятий. Первых клиентов стоит поискать среди друзей и знакомых. Кроме того, фотографии можно продавать в фотобанки, которые платят за каждое скачивание изображения.

В интернете есть возможность заработка на копирайтинге — написании текстовых материалов для различных сайтов и рекламных компаний. Также можно заняться перепродажей вещей, созданием видео-контента и многим другим.

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