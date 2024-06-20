От фотографа до репетитора. Топ-3 способа, как заработать студенту летом

Еще один вариант — фотографии. Если у вас есть хорошая камера и общее понимание, как именно делать красивые фото, стоит попробовать заработать на этом. Можно поискать себя в съемке свадеб, помолвок, дней рождений и других мероприятий. Первых клиентов стоит поискать среди друзей и знакомых. Кроме того, фотографии можно продавать в фотобанки, которые платят за каждое скачивание изображения.