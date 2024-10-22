Сварщики, слесари, машинисты: в Омске назвали вакансии с зарплатой от 100 тысяч

Несмотря на активные усилия работодателей в поиске новых сотрудников, они сталкиваются с острой нехваткой квалифицированного рабочего персонала. Статистика показывает, что на одну вакансию приходится в среднем лишь 2,4 резюме, что значительно ниже здорового уровня, который колеблется от 4 до 7,9 резюме на каждую открывшуюся позицию. В связи с этим компании вынуждены находить новые методы для привлечения и удержания своих сотрудников в условиях повышения конкуренции на рынке труда.