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Posted 22 октября, 09:43

Published 22 октября, 09:43

Modified 22 октября, 09:45

Updated 22 октября, 09:45

В Омске рабочим готовы платить от 100 до 273 тысяч рублей

Сварщики, слесари, машинисты: в Омске назвали вакансии с зарплатой от 100 тысяч

22 октября 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney

В Омске рабочим готовы платить от 100 до 273 тысяч рублей

Исследование аналитиков показало, что рабочий персонал стал самым востребованным в Омской области, составив 29% от всех предложений о работе.

Недавнее исследование, проведенное порталом hh.ru, выявило изменения на рынке труда Омской области. В последние месяцы специалисты заметили рост интереса к рабочим профессиям. Эти перемены стали очевидны благодаря тому, что вакансиям в этой категории отведена значительная доля среди всех доступных предложений. По информации из исследования, рабочие вакансии составляют около 29% от общего количества предложений о работе в регионе.

Несмотря на активные усилия работодателей в поиске новых сотрудников, они сталкиваются с острой нехваткой квалифицированного рабочего персонала. Статистика показывает, что на одну вакансию приходится в среднем лишь 2,4 резюме, что значительно ниже здорового уровня, который колеблется от 4 до 7,9 резюме на каждую открывшуюся позицию. В связи с этим компании вынуждены находить новые методы для привлечения и удержания своих сотрудников в условиях повышения конкуренции на рынке труда.

Кроме того, изменения в востребованности рабочих профессий влияют и на уровень заработной платы. Средняя зарплата для рабочих в Омской области достигла цифры — 102 645 рублей, что на 20% выше по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Теперь высокая зарплата доступна не только тем, кто работает вахтовым методом, но и тем, кто предпочитает постоянное место работы.

Анализируя вакансии, которые выделяются на фоне остальных в октябре, можно отметить несколько высокооплачиваемых позиций. Это: водитель категории Е, электросварщик РД/РАД 5-6 разряд, сварщик, слесарь-монтажник для трубопроводов, инженер по сварке, кладовщик, машинист ДЭС, электромонтажник для силовых сетей и оборудование, слесарь по вентиляционным системам и судовой механик. Специалистам готовы платить от 100 до 273 тысяч рублей.

Напомним, что жителям Омска сообщили о вакансиях с наиболее высокими зарплатами в регионе. Среди профессий с самыми высокими доходами выделяются водители, операторы производственной линии и монтажники фасадов.

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#Екатерина Тараленко#Работа#Омск#Омская область#Зарплата#Новости#Труд#Рынок труда#Вакансии#Специалисты
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