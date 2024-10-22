Сварщики, слесари, машинисты: в Омске назвали вакансии с зарплатой от 100 тысяч

Posted 22 октября, 09:43
Published 22 октября, 09:43
Modified 22 октября, 09:45
Updated 22 октября, 09:45
Недавнее исследование, проведенное порталом hh.ru, выявило изменения на рынке труда Омской области. В последние месяцы специалисты заметили рост интереса к рабочим профессиям. Эти перемены стали очевидны благодаря тому, что вакансиям в этой категории отведена значительная доля среди всех доступных предложений. По информации из исследования, рабочие вакансии составляют около 29% от общего количества предложений о работе в регионе.
Несмотря на активные усилия работодателей в поиске новых сотрудников, они сталкиваются с острой нехваткой квалифицированного рабочего персонала. Статистика показывает, что на одну вакансию приходится в среднем лишь 2,4 резюме, что значительно ниже здорового уровня, который колеблется от 4 до 7,9 резюме на каждую открывшуюся позицию. В связи с этим компании вынуждены находить новые методы для привлечения и удержания своих сотрудников в условиях повышения конкуренции на рынке труда.
Кроме того, изменения в востребованности рабочих профессий влияют и на уровень заработной платы. Средняя зарплата для рабочих в Омской области достигла цифры — 102 645 рублей, что на 20% выше по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Теперь высокая зарплата доступна не только тем, кто работает вахтовым методом, но и тем, кто предпочитает постоянное место работы.
Анализируя вакансии, которые выделяются на фоне остальных в октябре, можно отметить несколько высокооплачиваемых позиций. Это: водитель категории Е, электросварщик РД/РАД 5-6 разряд, сварщик, слесарь-монтажник для трубопроводов, инженер по сварке, кладовщик, машинист ДЭС, электромонтажник для силовых сетей и оборудование, слесарь по вентиляционным системам и судовой механик. Специалистам готовы платить от 100 до 273 тысяч рублей.
Напомним, что жителям Омска сообщили о вакансиях с наиболее высокими зарплатами в регионе. Среди профессий с самыми высокими доходами выделяются водители, операторы производственной линии и монтажники фасадов.