Аналитики назвали три самые высокооплачиваемые специальности в Омской области

Posted 21 октября, 12:56
Published 21 октября, 12:56
Modified 21 октября, 13:20
Updated 21 октября, 13:20
Аналитики сервиса «Авито Работа» рассказали Городу55, какие специальности стали самыми высокооплачиваемыми в Омской области в III квартале 2024 года. На первом месте по доходам оказались машинисты спецтехники, поездов и самолетов. В среднем специалисты этой сферы зарабатывают 90 254 рубля в месяц. Интересно, что в прошлом году цифра была на 21% меньше.
Второе место заняла сфера строительства и ремонта. Кандидатам на должность сварщика, слесаря, монтажника, электромонтажника, механика или сантехника готовы платить на 23% больше прошлогодней нормы — в среднем 77 703 рубля.
Завершают тройку лидеров операторы металлообрабатывающих и отделочных цехов со средней зарплатой в размере 76 440 рублей (+25% за год). В этом году наибольшее число вакансий открыто для фрезеровщиков, литейщиков, вальцовщиков и станочников.
Напомним, что ранее Омская область заняла 52 место в рейтинге по материальному благополучию жителей.