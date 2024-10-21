Аналитики назвали три самые высокооплачиваемые специальности в Омской области

Аналитики сервиса «Авито Работа» рассказали Городу55, какие специальности стали самыми высокооплачиваемыми в Омской области в III квартале 2024 года. На первом месте по доходам оказались машинисты спецтехники, поездов и самолетов. В среднем специалисты этой сферы зарабатывают 90 254 рубля в месяц. Интересно, что в прошлом году цифра была на 21% меньше.