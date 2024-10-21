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Posted 21 октября, 12:56

Published 21 октября, 12:56

Modified 21 октября, 13:20

Updated 21 октября, 13:20

Аналитики назвали три самые высокооплачиваемые специальности в Омской области

Аналитики назвали три самые высокооплачиваемые специальности в Омской области

21 октября 2024, 12:56
Фото: 1MI
Согласно данным экспертов «Авито. Работа», самая большая зарплата в регионе у машинистов спецтехники, сварщиков и операторов металлообрабатывающих и отделочных цехов.

Аналитики сервиса «Авито Работа» рассказали Городу55, какие специальности стали самыми высокооплачиваемыми в Омской области в III квартале 2024 года. На первом месте по доходам оказались машинисты спецтехники, поездов и самолетов. В среднем специалисты этой сферы зарабатывают 90 254 рубля в месяц. Интересно, что в прошлом году цифра была на 21% меньше.

Второе место заняла сфера строительства и ремонта. Кандидатам на должность сварщика, слесаря, монтажника, электромонтажника, механика или сантехника готовы платить на 23% больше прошлогодней нормы — в среднем 77 703 рубля.

Завершают тройку лидеров операторы металлообрабатывающих и отделочных цехов со средней зарплатой в размере 76 440 рублей (+25% за год). В этом году наибольшее число вакансий открыто для фрезеровщиков, литейщиков, вальцовщиков и станочников.

Напомним, что ранее Омская область заняла 52 место в рейтинге по материальному благополучию жителей.

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