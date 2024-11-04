Омичей призвали аккуратно ездить по трассам из-за опасной погоды

Сегодня, 4 ноября, в Омской и Новосибирской областях возможен снег, мокрый снег, ветер до 17 м/с и похолодание до -3 градусов. Осадки и перепады температуры могут стать причиной гололеда на дорогах, поэтому автолюбителей просят быть особенно осторожными во время движения по федеральным трассам.