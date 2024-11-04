Омичей призвали аккуратно ездить по трассам из-за опасной погоды

Posted 4 ноября, 10:06
Published 4 ноября, 10:06
Modified 4 ноября, 10:09
Updated 4 ноября, 10:09
В ФКУ «Сибуправтодор» жителей Омской области предупредили о приближении опасной погоды, из-за которой в регионах Западной Сибири объявили штормовое предупреждение.
Сегодня, 4 ноября, в Омской и Новосибирской областях возможен снег, мокрый снег, ветер до 17 м/с и похолодание до -3 градусов. Осадки и перепады температуры могут стать причиной гололеда на дорогах, поэтому автолюбителей просят быть особенно осторожными во время движения по федеральным трассам.
«От водителей требуется особая осторожность и соблюдение скоростного режима, соответствующего сложным метеоусловиям», — отметили в ФКУ «Сибуправтодор».
Напомним, что на следующей неделе в Омскую область придут сильные морозы. До 14 ноября столбик термометра будет держаться в пределах -11… -14 градусов, а ночами местами по региону температура может опускаться до -21 градуса.