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Posted 4 ноября, 10:06

Published 4 ноября, 10:06

Modified 4 ноября, 10:09

Updated 4 ноября, 10:09

Омичей призвали аккуратно ездить по трассам из-за опасной погоды

Омичей призвали аккуратно ездить по трассам из-за опасной погоды

4 ноября 2024, 10:06
Фото: 1MI.
Из-за резкого изменения погоды в регионах Западной Сибири объявили штормовое предупреждение.

В ФКУ «Сибуправтодор» жителей Омской области предупредили о приближении опасной погоды, из-за которой в регионах Западной Сибири объявили штормовое предупреждение.

Сегодня, 4 ноября, в Омской и Новосибирской областях возможен снег, мокрый снег, ветер до 17 м/с и похолодание до -3 градусов. Осадки и перепады температуры могут стать причиной гололеда на дорогах, поэтому автолюбителей просят быть особенно осторожными во время движения по федеральным трассам.

«От водителей требуется особая осторожность и соблюдение скоростного режима, соответствующего сложным метеоусловиям», — отметили в ФКУ «Сибуправтодор».

Напомним, что на следующей неделе в Омскую область придут сильные морозы. До 14 ноября столбик термометра будет держаться в пределах -11… -14 градусов, а ночами местами по региону температура может опускаться до -21 градуса.

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