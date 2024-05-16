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На трассе Тюмень-Омск снова ввели ограничение на проезд фур

На участке трассы Тюмень-Омск снова перекрыли движение для большегрузов

16 мая 2024, 08:36
Фото: УМВД России по Омской области

На трассе Тюмень-Омск снова ввели ограничение на проезд фур

О перекрытии участка федеральной автодороги сообщили в региональном УМВД, фуры не смогут ездить по 426 километру.

Несмотря на то, что уровень воды в реке Ишим продолжает снижаться, на некоторых участках федеральной трассы Тюмень-Омск продолжает действовать ограничение движения большегрузов.

Сегодня для проезда крупногабаритного транспорта недоступен 426 километр автодороги, перекрытие будет действовать с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00. По сообщению УМВД России по Омской области, такие меры необходимы для избежания заторов на участке.

Напомним, что в зоне подтопления во время паводка оказались дороги на севере Омской области. Среди них трасса Тевриз-Александровка, муниципальная дорога, связывающая село Кузнецово и деревню Утузы.

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