На участке трассы Тюмень-Омск снова перекрыли движение для большегрузов

Сегодня для проезда крупногабаритного транспорта недоступен 426 километр автодороги, перекрытие будет действовать с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00. По сообщению УМВД России по Омской области, такие меры необходимы для избежания заторов на участке.