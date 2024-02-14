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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Из-за сильного ветра и снегопада на омских трассах перекрыли движение

Возросла опасность. Из-за сильнейшей метели на омских трассах перекрыли движение

14 февраля 2024, 09:26
Фото: 1MI

Из-за сильного ветра и снегопада на омских трассах перекрыли движение

Ограничение действует с 13:30, а продлится, ориентировочно, до 19:00 сегодняшнего дня.

О введении ограничений на омских трассах сообщили в ФКУ «Сибуправтодор». Решение перекрыть дороги спровоцировали опасные погодные условия: ветер, порывы которого достигают 25 м/с и обилие снега, сильно ухудшающего видимость.

Чтобы оградить водителей и пассажиров от опасности, с 13:30 до 19:00 по местному времени перекрыты участки федеральных трасс. Проезд недоступен для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси.

Так, ограничения действуют на участках Р-402 с км 375+805 по км 611+142; Р-254 «Иртыш» с км 655+334 по км 947+666; Р-254 «Иртыш» Южный обход с км 781+525 по км 821+300; А-320 с км 13+503 по км 192+857.

Отмечается, что ограничение может быть продлиться и дольше, если погодные условия не станут безопаснее.

Ранее Город55 писал, что в регионе ввели штормовое предупреждение. В региональном МЧС водителей призвали быть максимально внимательными во время движении, а также отказаться от опасных и необдуманных маневров.

В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра и снегопада
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