Возросла опасность. Из-за сильнейшей метели на омских трассах перекрыли движение

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
О введении ограничений на омских трассах сообщили в ФКУ «Сибуправтодор». Решение перекрыть дороги спровоцировали опасные погодные условия: ветер, порывы которого достигают 25 м/с и обилие снега, сильно ухудшающего видимость.
Чтобы оградить водителей и пассажиров от опасности, с 13:30 до 19:00 по местному времени перекрыты участки федеральных трасс. Проезд недоступен для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси.
Так, ограничения действуют на участках Р-402 с км 375+805 по км 611+142; Р-254 «Иртыш» с км 655+334 по км 947+666; Р-254 «Иртыш» Южный обход с км 781+525 по км 821+300; А-320 с км 13+503 по км 192+857.
Отмечается, что ограничение может быть продлиться и дольше, если погодные условия не станут безопаснее.
Ранее Город55 писал, что в регионе ввели штормовое предупреждение. В региональном МЧС водителей призвали быть максимально внимательными во время движении, а также отказаться от опасных и необдуманных маневров.