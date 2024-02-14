Возросла опасность. Из-за сильнейшей метели на омских трассах перекрыли движение

Так, ограничения действуют на участках Р-402 с км 375+805 по км 611+142; Р-254 «Иртыш» с км 655+334 по км 947+666; Р-254 «Иртыш» Южный обход с км 781+525 по км 821+300; А-320 с км 13+503 по км 192+857.