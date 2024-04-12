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Выживший в жуткой аварии на трассе рассказал подробности произошедшего

«Не чувствовал боли». Выживший в жутком ДТП на трассе рассказал подробности спасения

12 апреля 2024, 14:01
Фото: Омская полиция

Выживший в жуткой аварии на трассе рассказал подробности произошедшего

30-летний Иван Саньков, единственный выживший в ДТП на трассе Тюмень-Омск, рассказал, как спасал людей из пламени.

30-летний Иван Саньков — единственный выживший в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск. Он сумел выбраться из пылающей маршрутки, разбив стекло. Кроме того, он помог спастись двум подросткам, сидевшим рядом. К сожалению, позже они скончались в больнице.

Несколько дней назад Ивана выписали из ожогового отделения, он рассказал о своем состоянии и подробностях аварии изданию «Аргументы и Факты». По словам мужчины, первые секунды после столкновения микроавтобуса с фурами он не понимал, что произошло.

«Был ступор, но я вовремя пришел в себя и начал искать путь к спасению. Выйти через дверь микроавтобуса было уже невозможно. Мне кажется, что я даже не думал, а просто делал. Не помню, как я выбивал локтем стекло. Не имею понятия, как вылазил. Но надо понимать, что это же секунда — удар и сразу начался пожар. То есть времени думать не было», — рассказал Иван.

После того, как освободился сам, он начал помогать людям, которые сидели рядом — двум мальчикам. Они вместе пробирались по охваченной пламенем дороге к обочинам и валялись в снегу, чтобы потушить огонь на себе. После Иван позвонил сестре и рассказал, что попал в ДТП, однако тогда он еще не догадывался, насколько серьезно пострадал.

«Это трудно объяснить, но я не чувствовал боли. Когда окончательно избавился от огня на себе, то нащупал в кармане телефон и документы. Даже обрадовался, что паспорт не сгорел. Я и Ире (сестре — прим. Город55) сказал, что со мной все в полном порядке. Мне казалось, что у меня царапины, да и только. И лишь в больнице, когда шок прошел, я осознал произошедшее», — добавил мужчина.

Сейчас Иван Саньков находится дома, на его теле остались многочисленные ожоги. Несмотря на это, он не считает себя героем и уверен, что на его месте так поступил бы каждый.

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