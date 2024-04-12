«Не чувствовал боли». Выживший в жутком ДТП на трассе рассказал подробности спасения

После того, как освободился сам, он начал помогать людям, которые сидели рядом — двум мальчикам. Они вместе пробирались по охваченной пламенем дороге к обочинам и валялись в снегу, чтобы потушить огонь на себе. После Иван позвонил сестре и рассказал, что попал в ДТП, однако тогда он еще не догадывался, насколько серьезно пострадал.