В Омской области ввели запрет на движение пассажирского транспорта

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Сообщение о ограничении движения опубликовал Минтранс Омской области. Движение по дорогам межмуниципального и регионального значения запрещено для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси.
Предварительное время снятия ограничений — 14 января в 21:00. Однако срок могут продлить — решение о возобновлении движения будет принято исходя из погодных условий.
Напомним, ранее Госавтоинспекция Омской области сообщала о сложной дорожной обстановке за пределами города: метелях, снежных наносах и гололедице.