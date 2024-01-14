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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Минтранс Омской области ограничил движение по загородным дорогам

В Омской области ввели запрет на движение пассажирского транспорта

14 января 2024, 09:27
Фото: 1MI

Минтранс Омской области ограничил движение по загородным дорогам

Сильный боковой ветер и низовая метель стали причиной перекрытия трасс регионального значения.

Сообщение о ограничении движения опубликовал Минтранс Омской области. Движение по дорогам межмуниципального и регионального значения запрещено для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси.

Предварительное время снятия ограничений — 14 января в 21:00. Однако срок могут продлить — решение о возобновлении движения будет принято исходя из погодных условий.

Напомним, ранее Госавтоинспекция Омской области сообщала о сложной дорожной обстановке за пределами города: метелях, снежных наносах и гололедице.

Будьте осторожны. В Госавтоинспекции Омской области рассказали о ситуации на дорогах
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#Транспорт#Снег#Омск#Такси#Метель#Автобусы#Минтранс#Илья Скобин#Трассы#Погодные условия#Запрет на движение#Боковой ветер
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