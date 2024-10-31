В ночь на 1 ноября перекроют один из участков трассы Тюмень-Омск

Напомним, что ранее жители Омской области пожаловались на состояние трассы Омск-Усть-Заостровка. Сейчас дорога представляет собой узкую полосу с ограждениями и глубокими канавами по бокам. Автолюбители отмечают, что встречные автомобили здесь вынуждены двигаться практически по обочине, а с наступлением зимы ситуация может стать еще хуже и опаснее.