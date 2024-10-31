В ночь на 1 ноября перекроют один из участков трассы Тюмень-Омск

Posted 31 октября, 12:49
Published 31 октября, 12:49
Modified 31 октября, 13:00
Updated 31 октября, 13:00
В Главном управлении строительства Тюменской области предупредили, что сегодня ночью, с 31 октября на 1 ноября, будет перекрыт участок км 28+730 — 39+000 трассы Тюмень-Омск (в районе поселков Винзили и Богандинский).
Перекрытие необходимо для монтажа балок пролетного строения путепровода, работы планируется выполнить в 11 интервалов по 30 минут каждый. В этот момент на участке установят соответствующие дорожные знаки и ограждения, контролировать ситуацию будут посты ДПС.
Напомним, что ранее жители Омской области пожаловались на состояние трассы Омск-Усть-Заостровка. Сейчас дорога представляет собой узкую полосу с ограждениями и глубокими канавами по бокам. Автолюбители отмечают, что встречные автомобили здесь вынуждены двигаться практически по обочине, а с наступлением зимы ситуация может стать еще хуже и опаснее.