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Posted 31 октября, 12:49

Published 31 октября, 12:49

Modified 31 октября, 13:00

Updated 31 октября, 13:00

В ночь на 1 ноября перекроют один из участков трассы Тюмень-Омск

В ночь на 1 ноября перекроют один из участков трассы Тюмень-Омск

31 октября 2024, 12:49
Фото: 1MI.
Транспорт не сможет проезжать в районе пересечения ул. Ломоносова и Ялуторовского тракта.

В Главном управлении строительства Тюменской области предупредили, что сегодня ночью, с 31 октября на 1 ноября, будет перекрыт участок км 28+730 — 39+000 трассы Тюмень-Омск (в районе поселков Винзили и Богандинский).

Перекрытие необходимо для монтажа балок пролетного строения путепровода, работы планируется выполнить в 11 интервалов по 30 минут каждый. В этот момент на участке установят соответствующие дорожные знаки и ограждения, контролировать ситуацию будут посты ДПС.

Фото: ГУС ТО

Напомним, что ранее жители Омской области пожаловались на состояние трассы Омск-Усть-Заостровка. Сейчас дорога представляет собой узкую полосу с ограждениями и глубокими канавами по бокам. Автолюбители отмечают, что встречные автомобили здесь вынуждены двигаться практически по обочине, а с наступлением зимы ситуация может стать еще хуже и опаснее.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Трасса#Федеральная трасса#Новости#Трассы#Трасса Тюмень-Омск
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