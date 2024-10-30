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Posted 30 октября, 14:38

Published 30 октября, 14:38

Modified 30 октября, 14:42

Updated 30 октября, 14:42

Иллюстрация

Повышение цен, плачевное состояние трассы и спасение пенсионерки. Омск сегодня

30 октября 2024, 14:38
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске вновь подорожали сосиски, сардельки и сливочное масло

Согласно данным Росстата, в Омской области вновь поднялись цены на продукты. За неделю с 14 по 21 октября сардельки и сосиски подорожали на 1,62 рубля и стали стоить 461,21 рубль за килограмм. Антирекордсменом по росту цен оказалось сливочное масло, его стоимость возросла на 9,60 рубля и достигла 869,57 рублей за килограмм.

Растут на глазах. В Омске в очередной раз подорожали сосиски, сметана и масло
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Новость №2. Омичи беспокоятся о безопасности дороги в Усть-Заостровку перед холодами

Жители Омской области беспокоятся о состоянии трассы Омск-Усть-Заостровка, которая сейчас, во время стремительного приближения зимы, представляет собой узкую полосу с ограждениями и глубокими канавами по бокам. Автолюбители отмечают, что встречные автомобили здесь вынуждены двигаться практически по обочине. С наступлением зимы и гололедом такая ситуация может привести к увеличению числа аварий.

Дорога в никуда: жители Омской области жалуются на состояние трассы перед зимой
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Новость №3. В Омске пенсионерка упала в холодный Иртыш

В Омске пенсионерка упала в реку в районе улицы Бульвар Победы, после долгих криков о помощи ее смогли вытащить на берег прохожие. Сделать это удалось благодаря собачьему поводку. Позже на место прибыли сотрудники МЧС и помогли омичке окончательно выбраться из воды, а потом передали медикам. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.

Крик о помощи: как собачий поводок помог спасти пожилую омичку, упавшую в Иртыш
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