Повышение цен, плачевное состояние трассы и спасение пенсионерки. Омск сегодня

Posted 30 октября, 14:38
Published 30 октября, 14:38
Modified 30 октября, 14:42
Updated 30 октября, 14:42
Новость №1. В Омске вновь подорожали сосиски, сардельки и сливочное масло
Согласно данным Росстата, в Омской области вновь поднялись цены на продукты. За неделю с 14 по 21 октября сардельки и сосиски подорожали на 1,62 рубля и стали стоить 461,21 рубль за килограмм. Антирекордсменом по росту цен оказалось сливочное масло, его стоимость возросла на 9,60 рубля и достигла 869,57 рублей за килограмм.
Новость №2. Омичи беспокоятся о безопасности дороги в Усть-Заостровку перед холодами
Жители Омской области беспокоятся о состоянии трассы Омск-Усть-Заостровка, которая сейчас, во время стремительного приближения зимы, представляет собой узкую полосу с ограждениями и глубокими канавами по бокам. Автолюбители отмечают, что встречные автомобили здесь вынуждены двигаться практически по обочине. С наступлением зимы и гололедом такая ситуация может привести к увеличению числа аварий.
Новость №3. В Омске пенсионерка упала в холодный Иртыш
В Омске пенсионерка упала в реку в районе улицы Бульвар Победы, после долгих криков о помощи ее смогли вытащить на берег прохожие. Сделать это удалось благодаря собачьему поводку. Позже на место прибыли сотрудники МЧС и помогли омичке окончательно выбраться из воды, а потом передали медикам. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.