Повышение цен, плачевное состояние трассы и спасение пенсионерки. Омск сегодня

Жители Омской области беспокоятся о состоянии трассы Омск-Усть-Заостровка, которая сейчас, во время стремительного приближения зимы, представляет собой узкую полосу с ограждениями и глубокими канавами по бокам. Автолюбители отмечают, что встречные автомобили здесь вынуждены двигаться практически по обочине. С наступлением зимы и гололедом такая ситуация может привести к увеличению числа аварий.