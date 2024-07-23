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иллюстрация

Прокуратура оспорила приговор омичам, допустившим пожар в Новоалександровке

23 июля 2024, 03:55
Фото: 1MI
иллюстрация

Областной суд отменил приговор омичей, допустивших пожар в Новоалександровке

Дело, как и приговор суда, будут пересматривать — сторона обвинения добилась отмены предыдущего решения.

Пресс-центр прокуратуры Омской области сообщил об отмене приговора, вынесенного в марте Евгению Масленникову, начальнику котельного цеха ТГК-11 и газосварщику ООО «Промтек» Виталию Крючкову.

Согласно приговору, мужчин обвиняли в нарушении правил пожарной безопасности, ставших причиной серьезного пожара в микрорайоне Новоалександровка: в огне погиб погибло 25 жилых домов и один местный житель. Общий ущерб имуществу пострадавших превысил 100 млн рублей.

Однако по итогам судебного заседания Евгений Масленников был оправдан, а Виталия Крючкова приговорили к принудительным работам в течение двух лет и удержанию 15% заработной платы каждый месяц. Кроме того, мужчину обязали возместить материальный урон 4 пострадавшим — им полагалось выплатить по 100 тыс рублей.

Как отмечалось ранее, государственный обвинитель не согласился с судьей — спустя 4 месяца вынесенный приговор был отменен, а дело направили на новое рассмотрение.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Прокуратура#Приговор#Новости#Жертвы#Судебное дело#Государственный обвинитель
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