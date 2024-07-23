Прокуратура оспорила приговор омичам, допустившим пожар в Новоалександровке

Однако по итогам судебного заседания Евгений Масленников был оправдан, а Виталия Крючкова приговорили к принудительным работам в течение двух лет и удержанию 15% заработной платы каждый месяц. Кроме того, мужчину обязали возместить материальный урон 4 пострадавшим — им полагалось выплатить по 100 тыс рублей.