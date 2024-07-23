Прокуратура оспорила приговор омичам, допустившим пожар в Новоалександровке

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Пресс-центр прокуратуры Омской области сообщил об отмене приговора, вынесенного в марте Евгению Масленникову, начальнику котельного цеха ТГК-11 и газосварщику ООО «Промтек» Виталию Крючкову.
Согласно приговору, мужчин обвиняли в нарушении правил пожарной безопасности, ставших причиной серьезного пожара в микрорайоне Новоалександровка: в огне погиб погибло 25 жилых домов и один местный житель. Общий ущерб имуществу пострадавших превысил 100 млн рублей.
Однако по итогам судебного заседания Евгений Масленников был оправдан, а Виталия Крючкова приговорили к принудительным работам в течение двух лет и удержанию 15% заработной платы каждый месяц. Кроме того, мужчину обязали возместить материальный урон 4 пострадавшим — им полагалось выплатить по 100 тыс рублей.
Как отмечалось ранее, государственный обвинитель не согласился с судьей — спустя 4 месяца вынесенный приговор был отменен, а дело направили на новое рассмотрение.