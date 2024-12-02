Прокуратура Омска потребовала от ТГК-11 и властей ликвидировать последствия паводков

Posted 2 декабря, 04:20
Published 2 декабря, 04:20
Modified 2 декабря, 04:33
Updated 2 декабря, 04:33
По поручению прокурора Омской области Алексея Афанасьева природоохранная прокуратура провела проверку, чтобы оценить, насколько соблюдаются требования законодательства со стороны ТГК-11 и местных властей, в том числе администрации города Омска и Омского района.
По данным прокуратуры Омской области, в ходе проверки было установлено, что АО «ТГК 11» не приняло достаточных мер для отвода воды с территории золоотвала. Были зафиксированы случаи, когда насосы, предназначенные для откачки воды из дренажных и паводковых канав, останавливались. Это говорит о том, что компания не выполняла проектные решения, предусмотренные для отведения паводковых вод.
Кроме того, органы местного самоуправления, включая администрации Омска и Омского района, не предприняли никаких действий для устранения проблемы с отводом воды с территорий микрорайона Осташково, села Ульяновка и села Морозовка в течение 2024 года.
В ноябре 2024 года природоохранная прокуратура направила в Центральный районный суд города Омска исковое заявление, требуя обязать ТГК-11 провести необходимые работы по откачиванию паводковых вод и обеспечить мониторинг состояния гидротехнических сооружений. Также в иске содержатся требования к администрациям муниципальных образований о проведении мероприятий по комплексному водоотведению с затопленных территорий в районе золоотвала, который относится к структурному подразделению «ТЭЦ-5».
Суд уже принял исковое заявление к производству.
Напомним, что ТГК-11 решила оспорить претензии прокуратуры по нарушению работы золоотвала. Заседание арбитражного суда назначено на 12 декабря. Прокуратура в августе обвинила компанию в нарушении экологических норм при выборе участка для золоотвала, из-за чего были затоплены сотни дачных участков в микрорайоне Осташково.
Компания заявила, что золоотвал был построен в соответствии с проектной документацией и работает по утвержденным регламентам. Пострадали дачные товарищества в районе, включая «Фиалку», «Сигнал», «Электромеру» и другие. В связи с подтоплением был введен режим повышенной готовности в селах Ульяновка и Морозовка, а также в микрорайоне Осташково.