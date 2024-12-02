gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 04:20

Published 2 декабря, 04:20

Modified 2 декабря, 04:33

Updated 2 декабря, 04:33

Прокуратура Омска подала иск против ТГК-11 из-за затопления дачных участков

Прокуратура Омска потребовала от ТГК-11 и властей ликвидировать последствия паводков

2 декабря 2024, 04:20
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.

Прокуратура Омска подала иск против ТГК-11 из-за затопления дачных участков

Прокуратура Омской области в судебном порядке потребовала от акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК 11») и органов местной власти принять меры по отводу воды с затопленных территорий, расположенных в районе золоотвала.

По поручению прокурора Омской области Алексея Афанасьева природоохранная прокуратура провела проверку, чтобы оценить, насколько соблюдаются требования законодательства со стороны ТГК-11 и местных властей, в том числе администрации города Омска и Омского района.

По данным прокуратуры Омской области, в ходе проверки было установлено, что АО «ТГК 11» не приняло достаточных мер для отвода воды с территории золоотвала. Были зафиксированы случаи, когда насосы, предназначенные для откачки воды из дренажных и паводковых канав, останавливались. Это говорит о том, что компания не выполняла проектные решения, предусмотренные для отведения паводковых вод.

Кроме того, органы местного самоуправления, включая администрации Омска и Омского района, не предприняли никаких действий для устранения проблемы с отводом воды с территорий микрорайона Осташково, села Ульяновка и села Морозовка в течение 2024 года.

В ноябре 2024 года природоохранная прокуратура направила в Центральный районный суд города Омска исковое заявление, требуя обязать ТГК-11 провести необходимые работы по откачиванию паводковых вод и обеспечить мониторинг состояния гидротехнических сооружений. Также в иске содержатся требования к администрациям муниципальных образований о проведении мероприятий по комплексному водоотведению с затопленных территорий в районе золоотвала, который относится к структурному подразделению «ТЭЦ-5».

Суд уже принял исковое заявление к производству.

Напомним, что ТГК-11 решила оспорить претензии прокуратуры по нарушению работы золоотвала. Заседание арбитражного суда назначено на 12 декабря. Прокуратура в августе обвинила компанию в нарушении экологических норм при выборе участка для золоотвала, из-за чего были затоплены сотни дачных участков в микрорайоне Осташково.

Компания заявила, что золоотвал был построен в соответствии с проектной документацией и работает по утвержденным регламентам. Пострадали дачные товарищества в районе, включая «Фиалку», «Сигнал», «Электромеру» и другие. В связи с подтоплением был введен режим повышенной готовности в селах Ульяновка и Морозовка, а также в микрорайоне Осташково.

«Плакать хочется»: как затопленные дачи в омском Осташково сковывает льдом
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Экология#Омск#Прокуратура#Администрация#Вода#ТГК-11#Судебное дело#Паводки#Золоотвал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика