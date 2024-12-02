Прокуратура Омска потребовала от ТГК-11 и властей ликвидировать последствия паводков

По данным прокуратуры Омской области, в ходе проверки было установлено, что АО «ТГК 11» не приняло достаточных мер для отвода воды с территории золоотвала. Были зафиксированы случаи, когда насосы, предназначенные для откачки воды из дренажных и паводковых канав, останавливались. Это говорит о том, что компания не выполняла проектные решения, предусмотренные для отведения паводковых вод.