«Звоночки» уже были. Семья погибшей омички поделилась новыми подробностями убийства

Posted 22 сентября, 06:31
Published 22 сентября, 06:31
Modified 22 сентября, 06:33
Updated 22 сентября, 06:33
Накануне официальный представитель МВД России, Ирина Волк, опубликовала кадры задержания омича, пытавшегося скрыться от полиции после совершения страшного убийства: вечером 20 сентября мужчина, перебрав с алкоголем, пришел на встречу со своей бывшей женой — по версии следствия, для примирения. Но диалога между сторонами не получилось: вспыхнул конфликт, а подозреваемый схватился за нож — 26-летняя девушка погибла от полученных ранений.
Однако и ранее между бывшими супругами не все было «гладко»: как удалось выяснить редакции «Нового Омска» в диалоге с родственницей погибшей, мужчина неоднократно угрожал своей супруге и даже предпринимал попытки нападения.
Первые «звоночки» грядущей проблемы отмечались родственниками погибшей девушки еще задолго до инцидента — практически с момента бракосочетания, но тогда им не придавали особенного значения. Как отмечает родственница потерпевшей, мужчина отличался «не совсем адекватным» поведением: был вспыльчивым, на работе даже мог подраться с кем-либо из сотрудников, а после употребления горячительных напитков агрессия только прогрессировала.
Как отметила женщина, иногда мужчину удавалось успокоить, но новый «виток» проблем начался после рождения второго ребенка — по словам собеседницы «Нового Омска», буквально «начался ад»: высказывались угрозы как по отношению к погибшей, так и к детям — задержанный грозился «поджечь ребенка». Несколько месяцев назад произошло и первое нападение молодого человека, что послужило поводом для разрыва отношений между супругами и заявления в полицию — как отметила родственница убитой, с мужчины была взята объяснительная.
К сожалению, на этом ситуация не была исчерпана: подозреваемый начал преследовать свою бывшую супругу, а две недели назад, выследив девушку, предпринял новую попытку нападения — уже в ресторане. Этот случай также стал предметом обращения в правоохранительные органы.
Завершить свой «план» мужчина смог 20 сентября — как отмечается, некоторые подробности инцидента семье погибшей стали известны от очевидцев: задержанный целенаправленно пришел к квартире своей бывшей супруги, но потасовка между ними началась в подъезде — в лифте были обнаружены следы крови. Мужчина, вероятно, хотел выволочь девушку на улицу, к автомобилю, но его спугнул сосед, вышедший на лестничную клетку, из-за чего подозреваемый и пустил в ход нож, нанеся около 17 ранений, ставших причиной смерти девушки.