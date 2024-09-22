«Звоночки» уже были. Семья погибшей омички поделилась новыми подробностями убийства

Как отметила женщина, иногда мужчину удавалось успокоить, но новый «виток» проблем начался после рождения второго ребенка — по словам собеседницы «Нового Омска», буквально «начался ад»: высказывались угрозы как по отношению к погибшей, так и к детям — задержанный грозился «поджечь ребенка». Несколько месяцев назад произошло и первое нападение молодого человека, что послужило поводом для разрыва отношений между супругами и заявления в полицию — как отметила родственница убитой, с мужчины была взята объяснительная.