Вышел срок. В омском селе через суд пытаются добиться замены старых труб теплосетей

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В региональной прокуратуре сообщили, что компания «Алаботинское ЖКХ» не выполнила в срок замену изношенных труб теплосетей, которые были предусмотрены инвестиционной программой. Эти нарушения могут создать угрозу для жизни и здоровья жителей села Алабота в условиях холодной зимы.
По итогам проверки прокурор района Александр Ступник обратился в суд с исковым заявлением. Он потребовал, чтобы «Алаботинское ЖКХ» до 1 октября 2024 года выполнила условия инвестиционной программы.
В результате суд полностью удовлетворил исковые требования. Прокуратура будет контролировать процесс фактического устранения нарушений.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омском муниципальном районе отчитались о модернизации сферы ЖКХ. Одним из основных источников финансирования района стал комплекс ЖКХ, на развитие которого в прошлом финансовом году было выделено более 603 млн рублей.