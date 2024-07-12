Вышел срок. В омском селе через суд пытаются добиться замены старых труб теплосетей

В региональной прокуратуре сообщили, что компания «Алаботинское ЖКХ» не выполнила в срок замену изношенных труб теплосетей, которые были предусмотрены инвестиционной программой. Эти нарушения могут создать угрозу для жизни и здоровья жителей села Алабота в условиях холодной зимы.