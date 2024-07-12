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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

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Updated Сегодня, 05:12

иллюстрация

Вышел срок. В омском селе через суд пытаются добиться замены старых труб теплосетей

12 июля 2024, 05:09
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омском селе через суд пытаются добиться замены изношенных труб теплосетей

Прокуратура Русско-Полянского района проверила, как соблюдаются законы о теплоснабжении в работе ООО «Алаботинское ЖКХ».

В региональной прокуратуре сообщили, что компания «Алаботинское ЖКХ» не выполнила в срок замену изношенных труб теплосетей, которые были предусмотрены инвестиционной программой. Эти нарушения могут создать угрозу для жизни и здоровья жителей села Алабота в условиях холодной зимы.

изношенные трубыизношенные трубы
изношенные трубыизношенные трубы
изношенные трубыизношенные трубы
изношенные трубы
Фото: Прокуратура Омской области

По итогам проверки прокурор района Александр Ступник обратился в суд с исковым заявлением. Он потребовал, чтобы «Алаботинское ЖКХ» до 1 октября 2024 года выполнила условия инвестиционной программы.

В результате суд полностью удовлетворил исковые требования. Прокуратура будет контролировать процесс фактического устранения нарушений.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омском муниципальном районе отчитались о модернизации сферы ЖКХ. Одним из основных источников финансирования района стал комплекс ЖКХ, на развитие которого в прошлом финансовом году было выделено более 603 млн рублей.

Подводя итоги. Омский муниципальный район отчитался о модернизации ЖКХ
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