Сотрудницу омского летного колледжа и ее мужа осудят из-за мошенничества

Как сообщается, семейную пару обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере: в период с 2020 по 2022 год начальница отдела закупок делилась с мужем информацией о планируемых аукционах, после чего он составлял заведомо ложные технические задания для продукции, а позже, после публикации закупки, создавал видимость конкуренции — в этом мужчине помогали аффилированные организации. Таким образом злоумышленникам удавалось выигрывать аукционы и получать деньги от колледжа — в дальнейшем пара распоряжалась ими по своему усмотрению. Сумма общего ущерба от махинаций превышает 2 млн рублей.