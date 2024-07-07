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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:22

иллюстрация

Сотрудницу омского летного колледжа и ее мужа осудят из-за мошенничества

7 июля 2024, 07:19
Фото: 1MI
иллюстрация

Начальница службы закупок омского летного колледжа предстанет перед судом

Из-за действий семейной пары летно-технический колледж им. Ляпидевского недосчитался больше 2 миллионов рублей.

По информации межрегионального Следственного управления на транспорте, в минувшую субботу ведомство завершило расследование дела бывшей начальницы контрактной службы учебного заведения: все необходимые бумаги уже переданы в суд.

Как сообщается, семейную пару обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере: в период с 2020 по 2022 год начальница отдела закупок делилась с мужем информацией о планируемых аукционах, после чего он составлял заведомо ложные технические задания для продукции, а позже, после публикации закупки, создавал видимость конкуренции — в этом мужчине помогали аффилированные организации. Таким образом злоумышленникам удавалось выигрывать аукционы и получать деньги от колледжа — в дальнейшем пара распоряжалась ими по своему усмотрению. Сумма общего ущерба от махинаций превышает 2 млн рублей.

Напомним, ранее Город55 сообщал о похожей махинации в стенах учебного заведения: 12 апреля стало известно о сговоре руководителя службы закупок и предпринимателя, боровшегося за право поставки мяса в колледж — из-за чего УФАС оштрафовало последнего.

Подстроил торги. Омское УФАС оштрафовало поставщика мяса для летного колледжа
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#Илья Скобин#Образование#Омск#Мошенничество#Коррупция#Новости#Судебное дело#Преступления#Летный колледж
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