Омский Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с питанием в школе имени Язова

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В связи с этим в БОУ «Казачья Кадетская школа им. Д. Т. Язова» прошла проверка. В ее ходе была оценена организация питания обучающихся, а также представлено утвержденное руководителем организации 12-дневное меню.
Сотрудники Роспотребнадзора не выявили нарушений санитарных правил и требований к организации питания учеников. В обеды и ужины включены блюда из говядины, птицы, рыбы и печени, также отмечена разнообразность меню.
В настоящее время в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области обращений по вопросам питания к БОУ «Казачья Кадетская школа им. Д. Т. Язова» не поступало, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Омской области.