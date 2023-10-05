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Омский Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с питанием в школе имени Язова

5 октября 2023, 12:39
Фото: Midjourney
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Ведомство заинтересовалось ситуацией после многочисленных жалоб в социальных сетях.

В связи с этим в БОУ «Казачья Кадетская школа им. Д. Т. Язова» прошла проверка. В ее ходе была оценена организация питания обучающихся, а также представлено утвержденное руководителем организации 12-дневное меню.

Сотрудники Роспотребнадзора не выявили нарушений санитарных правил и требований к организации питания учеников. В обеды и ужины включены блюда из говядины, птицы, рыбы и печени, также отмечена разнообразность меню.

В настоящее время в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области обращений по вопросам питания к БОУ «Казачья Кадетская школа им. Д. Т. Язова» не поступало, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Омской области.

Минималистичный обед. Омичи пожаловались на скудное питание в школьной столовой
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