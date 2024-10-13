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Октябрь
Главный тренер омского «Авангарда» заявил, что команда будет выигрывать
13 октября, 03:33
Сентябрь
«Будем находить путь к победе»: тренер «Авангарда» — о подготовке к первому матчу
4 сентября, 10:28
Июль
Соскучились по хоккею? «Авангард» пригласил омичей на открытую тренировку
Команда проведет тренировку в следующий четверг, 1 августа, на льду хоккейной академии.
25 июля, 06:57
Билеты для болельщиков. Сколько стоят абонементы на матчи омского «Авангарда»
Продажи пройдут в два этапа. Клуб представит несколько видов абонементов.
23 июля, 04:56
«Авангард» продлил контракт с форвардом Рейнгардтом. Сколько он заработает за сезон
В минувшем сезоне 21-летний форвард провел за «Авангард» 25 матчей и набрал 6 очков.
2 июля, 09:20
Июнь
Омский «Авангард» начнет новый сезон на домашнем льду с новосибирской «Сибирью»
Матч пройдет 4 сентября в 19:30 на G-Drive Арене.
10 июня, 09:24
Май
Выпала с 13-го этажа. В Омске шестилетняя девочка выжила после падения с балкона
4 мая, 05:54
Апрель
Об игроках, работе с Хартли и волнении: интервью главного тренера «Авангарда» Звягина
Сергей Звягин планирует привлечь игроков из МХЛ и ВХЛ на предсезонные сборы.
8 апреля, 09:50
Март
Наглая ложь, запрет на пользование огнем и скорое тепло. Омск в воскресенье
24 марта, 14:00

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