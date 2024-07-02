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«Авангард» продлил контракт с форвардом Рейнгардтом. Сколько он заработает за сезон

2 июля 2024, 09:20
Фото: ХК Авангард
Иллюстрация

Омский «Авангард» продлил контракт с молодым нападающим Ильей Рейнгардтом

В минувшем сезоне 21-летний форвард провел за «Авангард» 25 матчей и набрал 6 очков.

Омский «Авангард» продлил контракт с 21-летним нападающим Ильей Рейнгардтом до 31 мая 2026 года. Прежний договор был рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В минувшем сезоне форвард провел за «Авангард» 25 матчей и набрал 6 очков. Нападающий забросил 2 шайбы и отдал 4 результативные передачи. Также Рейнгардт выходил на лед в состве «Омских ястребов» и «Омских крыльев».

Фото: ХК Авангард

По данным издания «Спорт-Экспресс», Илья Рейнгардт заработает в следующем сезоне 3 млн рублей, что на 1 млн больше, чем в прошлом.

Ранее Город55 расказывал, что двух омских хоккеистов задрафтовали в НХЛ. «Колорадо Эвеланш» выбрал вратаря Ивана Юнина, а «Каролина Харрикейнз» — защитника Тимура Кола.

Двух омских хоккеистов задрафтовали в НХЛ
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Контракт#Очки#МХЛ#ВХЛ#Илья Рейнгард#Сезон
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