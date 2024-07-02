«Авангард» продлил контракт с форвардом Рейнгардтом. Сколько он заработает за сезон

В минувшем сезоне форвард провел за «Авангард» 25 матчей и набрал 6 очков. Нападающий забросил 2 шайбы и отдал 4 результативные передачи. Также Рейнгардт выходил на лед в состве «Омских ястребов» и «Омских крыльев».