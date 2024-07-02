«Авангард» продлил контракт с форвардом Рейнгардтом. Сколько он заработает за сезон

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Омский «Авангард» продлил контракт с 21-летним нападающим Ильей Рейнгардтом до 31 мая 2026 года. Прежний договор был рассчитан до конца сезона-2024/2025.
В минувшем сезоне форвард провел за «Авангард» 25 матчей и набрал 6 очков. Нападающий забросил 2 шайбы и отдал 4 результативные передачи. Также Рейнгардт выходил на лед в состве «Омских ястребов» и «Омских крыльев».
По данным издания «Спорт-Экспресс», Илья Рейнгардт заработает в следующем сезоне 3 млн рублей, что на 1 млн больше, чем в прошлом.
Ранее Город55 расказывал, что двух омских хоккеистов задрафтовали в НХЛ. «Колорадо Эвеланш» выбрал вратаря Ивана Юнина, а «Каролина Харрикейнз» — защитника Тимура Кола.