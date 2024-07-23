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Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В «Авангарде» рассказали, сколько будут стоить сезонные абонементы

Билеты для болельщиков. Сколько стоят абонементы на матчи омского «Авангарда»

23 июля 2024, 04:56
Фото: ХК Авангард

В «Авангарде» рассказали, сколько будут стоить сезонные абонементы

Продажи пройдут в два этапа. Клуб представит несколько видов абонементов.

На сайте хоккейного клуба «Авангард» появилась информация о продаже абонементов на сезон-2024/2025. Реализация пройдет в два этапа. Со 2 по 6 августа приобрести билеты смогут владельцы абонементов прошлых сезонов, а с 7 августа начнутся открытые продажи.

Абонементы представлены в нескольких вариациях:

«Все включено». Стоимость абонемента — от 9450 рублей. С этим билетом болельщик сможет посетить все домашние игры команды как в «регулярке», так и в плей-офф.

«Сезонный абонемент» рассчитан только на домашние матчи регулярного чемпионата без игр плей-офф. Стоимость — от 8050 рублей.

«Абонемент выходного дня» стоит от 3600 рублей. Он включает в себя билеты на первую игру сезона с «Сибирью», матч с «Металлургом» 30 декабря и 8 игр, которые пройдут в выходные.

Также на сайте хоккейного клуба можно собрать абонемент-конструктор и включить туда все интересующие матчи.

Ранее в «Авангарде» рассказали, когда в Омске состоится презентация команды.

Омский «Авангард» объявил дату презентации команды
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Продажа#Билеты#Плей-офф#Презентация#Клуб#Сезон
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