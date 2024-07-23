Билеты для болельщиков. Сколько стоят абонементы на матчи омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
На сайте хоккейного клуба «Авангард» появилась информация о продаже абонементов на сезон-2024/2025. Реализация пройдет в два этапа. Со 2 по 6 августа приобрести билеты смогут владельцы абонементов прошлых сезонов, а с 7 августа начнутся открытые продажи.
Абонементы представлены в нескольких вариациях:
«Все включено». Стоимость абонемента — от 9450 рублей. С этим билетом болельщик сможет посетить все домашние игры команды как в «регулярке», так и в плей-офф.
«Сезонный абонемент» рассчитан только на домашние матчи регулярного чемпионата без игр плей-офф. Стоимость — от 8050 рублей.
«Абонемент выходного дня» стоит от 3600 рублей. Он включает в себя билеты на первую игру сезона с «Сибирью», матч с «Металлургом» 30 декабря и 8 игр, которые пройдут в выходные.
Также на сайте хоккейного клуба можно собрать абонемент-конструктор и включить туда все интересующие матчи.
Ранее в «Авангарде» рассказали, когда в Омске состоится презентация команды.