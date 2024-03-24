Наглая ложь, запрет на пользование огнем и скорое тепло. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:00
На фоне трагических событий 22 марта в региональных соцсетях появилась трогательная омича Романа: как он сам говорил, его девушка планировала посетить концерт «Пикника» в «Крокус сити холле». Вот только девушка перестала выходить на связь. Но ее все-таки нашел корреспондент одного московского издания. И, как оказалось, мужчина — выдумал, Дарья — не его девушка и свадьбы — не будет. Как так произошло — можно узнать в материале ниже.
Как сегодня стало известно, на территории Омской области ведется подготовка к пожароопасному сезону — список грядущих ограничений уже подготовлен. Более того, известно когда и где будут введены запреты на использование открытого пламени. И, кстати, от прогулок в лес тоже надо будет воздержаться. Почему именно так и когда ждать ограничений — в материале Города55.
А синоптики сегодня даже немного порадовали: в Омскую область совсем скоро придет тепло. Да, не самое сильное — в большинстве случаев температура даже не перешагнет 10 градусов, но уже приятное — зимняя стужа почти осталась позади. Вот только погода тоже очень хитра — омичей ждут ветреные и мокрые сюрпризы. Какие именно — рассказали по ссылке ниже: