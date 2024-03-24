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Наглая ложь, запрет на пользование огнем и скорое тепло. Омск в воскресенье

Наглая ложь, запрет на пользование огнем и скорое тепло. Омск в воскресенье

24 марта 2024, 14:00
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Опасная ложь.

На фоне трагических событий 22 марта в региональных соцсетях появилась трогательная омича Романа: как он сам говорил, его девушка планировала посетить концерт «Пикника» в «Крокус сити холле». Вот только девушка перестала выходить на связь. Но ее все-таки нашел корреспондент одного московского издания. И, как оказалось, мужчина — выдумал, Дарья — не его девушка и свадьбы — не будет. Как так произошло — можно узнать в материале ниже.

Ложное заявление. Омич, искавший невесту после теракта в «Крокусе», все выдумал
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Новость №2. Запрет на использование открытого огня.

Как сегодня стало известно, на территории Омской области ведется подготовка к пожароопасному сезону — список грядущих ограничений уже подготовлен. Более того, известно когда и где будут введены запреты на использование открытого пламени. И, кстати, от прогулок в лес тоже надо будет воздержаться. Почему именно так и когда ждать ограничений — в материале Города55.

Особый режим. Стало известно, где в Омской области запретят пользоваться огнем
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Новость №3. Зима уже почти отступила.

А синоптики сегодня даже немного порадовали: в Омскую область совсем скоро придет тепло. Да, не самое сильное — в большинстве случаев температура даже не перешагнет 10 градусов, но уже приятное — зимняя стужа почти осталась позади. Вот только погода тоже очень хитра — омичей ждут ветреные и мокрые сюрпризы. Какие именно — рассказали по ссылке ниже:

Мощное потепление, дожди и ветер. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей
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Теракт в «Крокус сити холл» — что известно на настоящий момент.

  • 15-летний школьник, спасший людей из горящего концертного зала представлен к медали мусульман России «За заслуги»;
  • Продолжается разбор завалов на месте теракта — специалисты готовятся к разбору рухнувшей кровли;
  • Количество пострадавших увеличилось до 154 человек, по данным Следственного комитета 137 найдены погибшими;
  • В Москве началось опознание погибших в теракте — процедуру проводит Бюро судебно-медицинской экспертизы;
  • Появилась информация о том, что один из террористов приходил в «Крокус» до теракта;
  • Начата выдача личных вещей, документов и автомобилей оставленных посетителями в момент бегства из «Крокус сити холл»;
  • По всей России проходят траурные церемонии (в Омске она состоялась в 15:00).
#Погода#Омск#Пожары#Лес#Новости#Ограничения#Запрет#Тепло#Синоптики#Илья Скобин#Ложь#Открытый огонь#Сезон
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