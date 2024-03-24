Наглая ложь, запрет на пользование огнем и скорое тепло. Омск в воскресенье

На фоне трагических событий 22 марта в региональных соцсетях появилась трогательная омича Романа: как он сам говорил, его девушка планировала посетить концерт «Пикника» в «Крокус сити холле». Вот только девушка перестала выходить на связь. Но ее все-таки нашел корреспондент одного московского издания. И, как оказалось, мужчина — выдумал, Дарья — не его девушка и свадьбы — не будет. Как так произошло — можно узнать в материале ниже.