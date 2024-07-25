Соскучились по хоккею? «Авангард» пригласил омичей на открытую тренировку

С 1 августа у «Авангарда» начнется подготовка к сезону. Сначала команда будет тренироваться дома, а затем отправиться на спортивные сборы в Минск, где проведет три товарищеских матча с местным «Динамо», дальневосточным «Адмиралом» и подмосковным «Витязем».