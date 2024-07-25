Соскучились по хоккею? «Авангард» пригласил омичей на открытую тренировку

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Омский «Авангард» проведет открытую тренировку для болельщиков, сообщили на сайте клуба. Она начнется 1 августа в 10:30 на льду хоккейной академии.
«Для болельщиков вход свободный — двери откроются в 9:30. Напоминаем, что количество мест в Академии ограничено», — сообщили в клубе.
С 1 августа у «Авангарда» начнется подготовка к сезону. Сначала команда будет тренироваться дома, а затем отправиться на спортивные сборы в Минск, где проведет три товарищеских матча с местным «Динамо», дальневосточным «Адмиралом» и подмосковным «Витязем».
Напомним, что в настоящее время в G-Drive Арене тренировки не проводят, она закрыта на плановый ремонт. Там наносят специальное полиуретановое покрытие на трибуны.