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Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Омских болельщиков пригласили на открытую тренировку «Авангарда»

Соскучились по хоккею? «Авангард» пригласил омичей на открытую тренировку

25 июля 2024, 06:57
Фото: ХК Авангард

Омских болельщиков пригласили на открытую тренировку «Авангарда»

Команда проведет тренировку в следующий четверг, 1 августа, на льду хоккейной академии.

Омский «Авангард» проведет открытую тренировку для болельщиков, сообщили на сайте клуба. Она начнется 1 августа в 10:30 на льду хоккейной академии.

«Для болельщиков вход свободный — двери откроются в 9:30. Напоминаем, что количество мест в Академии ограничено», — сообщили в клубе.

С 1 августа у «Авангарда» начнется подготовка к сезону. Сначала команда будет тренироваться дома, а затем отправиться на спортивные сборы в Минск, где проведет три товарищеских матча с местным «Динамо», дальневосточным «Адмиралом» и подмосковным «Витязем».

Напомним, что в настоящее время в G-Drive Арене тренировки не проводят, она закрыта на плановый ремонт. Там наносят специальное полиуретановое покрытие на трибуны.

По гарантии. Омская G-Drive Арена закрылась на плановый ремонт
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Ремонт#Омск#Болельщики#G-Drive Арена#Минск#Открытая тренировка#Сезон
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