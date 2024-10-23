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Риновирусы

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Важно. Стало известно, как много детей в Омске заболели пневмонией этой осенью
23 октября, 09:47
В Омске закрыли уже шесть школ. Все из-за вспышки вирусов
9 октября, 06:19
Карантин. В Омске стремительно растет число болеющих детей
7 октября, 11:29
Уже пять школ в Омске полностью закрыли на карантин из-за опасных вирусов
5 октября, 06:12
В Омске из-за вспышки ОРВИ закрыли еще несколько школ. Какие округа самые больные
3 октября, 06:23
Берегите детей. За сутки три школы Омска полностью закрыли на карантин
1 октября, 06:40
Сентябрь
Берегите себя. По Омску распространяются опасные респираторные вирусы
В Роспотребнадзоре по Омской области напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики и вакцинации.
26 сентября, 07:04
Разница есть: как омичам распознать у себя коронавирус, ОРВИ или простой грипп
23 сентября, 04:00

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