Коронавирус не отступает: в Омске снова зафиксировали рост заболеваемости

За прошедшую неделю в Омской области выявлено 198 новых случаев коронавируса, что на 40 больше, чем неделей ранее (158 случаев). В больницы были госпитализированы 28 пациентов. Выздоровели 170 человек, летальных случаев не зафиксировано. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 регионах.