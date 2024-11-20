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Posted 20 ноября, 03:59

Published 20 ноября, 03:59

Modified 20 ноября, 04:01

Updated 20 ноября, 04:01

Коронавирус не отступает

Коронавирус не отступает: в Омске снова зафиксировали рост заболеваемости

20 ноября 2024, 03:59
Фото: 1MI. Коронавирус не отступает

В Омской области снова зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Сюжет
Коронавирус
Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за неделю заболеваемость COVID-19 в России увеличилась на 21,6%.

За прошедшую неделю в Омской области выявлено 198 новых случаев коронавируса, что на 40 больше, чем неделей ранее (158 случаев). В больницы были госпитализированы 28 пациентов. Выздоровели 170 человек, летальных случаев не зафиксировано. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 регионах.

Роспотребнадзор по Омской области также сообщил о заболеваемости ОРВИ. За тот же период в регионе было выявлено шесть типов возбудителей инфекций. Среди них:

• риновирусы — 35,4% случаев,

• COVID-19 — 23,5%,

• вирусы парагриппа — 17,6%,

• сезонные коронавирусы — 11,7%,

• аденовирусы и бокавирусы — по 5,9%.

Вирусы гриппа в регионе не обнаружены.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики: использование масок в общественных местах, дезинфекция рук и вакцинация остаются ключевыми методами борьбы с распространением вируса.

В Омской области снизилось число заболевших коронавирусом
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#Ольга Акамова#Коронавирус#Омск#Роспотребнадзор#Россия#ОРВИ#Новости#Грипп#COVID-19#Профилактика#Заболеваемость#Риновирусы
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