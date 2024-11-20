Коронавирус не отступает: в Омске снова зафиксировали рост заболеваемости

Posted 20 ноября, 03:59
Published 20 ноября, 03:59
Modified 20 ноября, 04:01
Updated 20 ноября, 04:01
За прошедшую неделю в Омской области выявлено 198 новых случаев коронавируса, что на 40 больше, чем неделей ранее (158 случаев). В больницы были госпитализированы 28 пациентов. Выздоровели 170 человек, летальных случаев не зафиксировано. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 регионах.
Роспотребнадзор по Омской области также сообщил о заболеваемости ОРВИ. За тот же период в регионе было выявлено шесть типов возбудителей инфекций. Среди них:
• риновирусы — 35,4% случаев,
• COVID-19 — 23,5%,
• вирусы парагриппа — 17,6%,
• сезонные коронавирусы — 11,7%,
• аденовирусы и бокавирусы — по 5,9%.
Вирусы гриппа в регионе не обнаружены.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики: использование масок в общественных местах, дезинфекция рук и вакцинация остаются ключевыми методами борьбы с распространением вируса.
Раннее мы писали о том, что массовой эпидемии вируса Коксаки в России не будет.